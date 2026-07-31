Matteo Faustini è in Sicilia per tre giorni di incontri e musica in provincia di Catania. Il cantautore, lanciato dal Festival di Sanremo 2020 dove ha conquistato il Premio Lunezia per il brano “Nel bene e nel male”, torna dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Siamo nati liberi”, pubblicato lo scorso maggio a quattro anni dal suo precedente lavoro discografico. Il brano è nato all’interno del carcere di Canton Mombello a Brescia, a seguito di un laboratorio musicale tenuto dall’artista con i detenuti.

Il calendario degli appuntamenti si è aperto ieri giovedì 30 luglio a Mascalucia, dove Faustini partecipa come giudice al Festival Città di Mascalucia, per poi esibirsi come ospite nella serata finale di venerdì 31 luglio. Sabato 1 agosto sarà invece a Gravina di Catania per una performance dal vivo all’Anfiteatro Turi Ferro, dove proporrà una decina di brani del suo repertorio.





Quattro anni di silenzio discografico sono un tempo lungo, ma la musica non si è mai fermata davvero. Dopo il Festival di Sanremo e con 2 album all’attivo, Matteo Faustini ha continuato a suonare dal vivo, mantenendo un contatto stretto con le persone sui palchi di tutta Italia. Questa dimensione live è stata fondamentale per maturare una nuova identità, sia personale che artistica. Oggi questo cammino si condensa in un brano che suona come un vero e proprio manifesto: SIAMO NATI LIBERI, il nuovo singolo uscito venerdì 29 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

A dare la spinta a questo ritorno è un’esperienza umana fortissima, che Matteo racconta così:

«“Siamo Nati Liberi” è un brano nato in carcere che ho scritto dopo 8 mesi di lavoro con i detenuti dell’Istituto Penitenziario di Canton Mombello a Brescia. Ascoltare le loro storie e i loro errori mi ha portato a scrivere un brano che parla non solo di seconde possibilità, ma anche di cambiamento e di rinascita. Questa canzone non salva vite, ma dà speranza.»





Il progetto è accompagnato dal video ufficiale fuori su YouTube, realizzato dalla casa di produzione CHAOSLAB SRL, con il producer Alessandro Garzaniti, regia di Davide Bresciani, fotografia di Silvia Menotto, camera operator Lorenzo Resta e il MUAH Flavio Cesaretti.

Nel video Matteo veste i panni di un Adamo contemporaneo. La mela diventa così l’elemento chiave del racconto visivo, inaugurando un momento di assoluta autenticità. Per la prima volta l’artista si spoglia di ogni sovrastruttura, mostrandosi nella sua purezza originaria senza filtri, in un ritorno alla bellezza più autentica e naturale.

«La mela rappresenta il primo momento in cui l’essere umano smette di obbedire e inizia a scegliere, anche sbagliando, ma liberamente. Il nudo non è provocazione. È sottrazione. Ho tolto tutto quello che potevo togliere per lasciare soltanto una persona e una scelta».





Stando a stretto contatto con chi ha perso la libertà, Matteo si è reso conto di come le sbarre più pesanti siano spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli ogni giorno, quando restiamo prigionieri del giudizio degli altri. Da qui nasce una riflessione profonda sui dogmi e sui sensi di colpa religiosi con cui molti di noi sono cresciuti. Matteo affronta il tema prendendo i versi della liturgia della Chiesa, come “mia colpa mia colpa mia grandissima colpa” e “tu che togli i peccati ma non i sensi di colpa”, per raccontare un conflitto interiore reale. Diventa evidente che un’assoluzione formale non basta a dare la pace, se prima non si trova la forza di perdonare se stessi. La sorpresa del pezzo è che tutta questa densità non si traduce in una musica cupa. Al contrario, il brano reagisce con un’energia pop-soul liberatoria, un crescendo emotivo che punta ad alleggerire il cuore. Questo senso di riscatto si sente nel fitto coro di voci curato con la produzione artistica di Enrico Palmosi e le chitarre di Poncio Belleri.





Un ritorno che, alla fine, si riassume in una scelta tanto semplice quanto necessaria:

“Voglio stare bene”

Il percorso di Matteo Faustini inizia nel 2020 sotto i riflettori della 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Nel bene e nel male”, che esordisce al secondo posto della classifica iTunes e gli vale il Premio Lunezia per il valore musicale e letterario. Il suo album di debutto, “Figli delle favole”, entra subito tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK e dà il via a una serie di singoli importanti, tra cui “Il gobbo”, realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.





Negli anni successivi la sua musica continua a muoversi tra i live e la solidarietà, come nel tour acustico “Merenda col Faustini” per raccogliere beni per l’emergenza in Ucraina. Sul fronte discografico arrivano l’EP in vinile “1+1 / Stanco di piangere”, il brano “Per Donare” (premiato al Christmas Contest e presentato al Concerto di Natale in Vaticano) e la partecipazione al contest eurovisivo Una Voce Per San Marino con “L’Ultima Parola”. Nel 2022, dopo la vittoria al festival New York Canta, pubblica il suo secondo album “CondiVivere”, anticipato dal singolo “Il girasole innamorato della luna”, realizzato in collaborazione con Gay Help Line per il sostegno dei diritti LGBTQI+. Il forte spessore umano e l’impegno sociale delle sue canzoni vengono riconosciuti nel tempo attraverso numerosi premi nazionali, tra cui il Premio Michele Merlo, il Premio dei Giovani e della Giuria Popolare di Amnesty International, il premio “Giovane dell’anno” e, a novembre 2025, il prestigioso Premio Pierangelo Bertoli. Parallelamente al suo percorso da cantautore, Matteo porta avanti la carriera di autore scrivendo per diversi nomi della musica italiana, tra cui Lola Ponce, Marco Carta, Silvia Salemi e Le Deva.

“SIAMO NATI LIBERI” è il nuovo singolo che rompe il silenzio discografico e segna ufficialmente il suo ritorno.

Luogo: Anfiteatro Turi Ferro, GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

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