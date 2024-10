Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha inviato al Sindaco di Catania, Avv. Enrico Trantino, la nota “Alluvioni – Interventi urgenti”.

«Sono consapevole – spiega Maurizio Mirenda – che le condizioni climatiche sono ormai avverse ed imprevedibili, con temporali ed acquazzoni che mettono in serio pericolo l’incolumità delle persone, nonché degli edifici, delle autovetture e di tutto ciò che l’acqua incontra nella sua discesa libera e fulminea (la cronaca degli ultimi giorni, purtroppo, ci ha tristemente informato degli eventi accaduti in città)».

Per il consigliere comunale, il rischio idro-geologico non è un fattore da sottovalutare, «bensì va affrontato con una programmazione di interventi precisi e localizzati, per iniziare un lungo e rigoroso percorso di salvaguardia del nostro territorio».

Pertanto, Maurizio Mirenda invita il Sindaco di Catania, Avv. Enrico Trantino, a valutare la possibilità di una collaborazione con degli esperti in materia di Protezione Civile, «da individuarsi attraverso una selezione pubblica, scegliendo quelle eccellenze che siano nelle condizioni di prospettarci delle soluzioni praticabili e risolutive della grave e delicata questione che coinvolge Catania, perché non è chiudendo le scuole, i parchi e i siti di interesse pubblico, o invitando i catanesi a rimanere a casa, che si risolve il problema».

«Piuttosto – conclude – il buon senso e l’amore per la nostra città devono rappresentare gli elementi indispensabili per adottare i giusti provvedimenti affinché si tuteli la vita dei nostri cittadini».





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.