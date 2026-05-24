Si chiama “Anche meno – round finale”, lo spettacolo che il comico e presentare Max Angioni porterà il prossimo 5 agosto a Palermo al Teatro di Verdura con inizio alle ore 21:00. Dopo il grande successo registrato in televisione con le Iene e lo scorso inverno nei principali teatri italiani, Max Angioni torna in tour nelle più belle location estive portando il suo spettacolo irriverente e divertente, innovativo e spiazzante. “Anche meno – round finale” è una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di “prendersi meno sul serio”, smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: esagerare, forse… ma anche meno. In Anche meno – round finale, Max Angioni parla di ricordi, prime volte, conquiste personali e fa domande sul senso della vita, trasformando esperienze comuni in sketch ironici e imprevedibili. Il ritmo è serrato, la scrittura brillante, il coinvolgimento del pubblico costante. Uno spettacolo di comicità contemporanea che parla alle nuove generazioni – e non solo – attraverso uno stile immediato, intelligente e sorprendente.

Il tour è prodotto e distribuito da RB Spettacoli e Area25 e arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo ed alla Giuseppe Rapisarda Management.. Già avviata la prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Ticket a partire da 34,40 €.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.





Luogo: Teatro di Verdura di Palermo , Via del Fante , 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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