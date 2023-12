Catania, 29.12.2023 – Continua l’attività di vigilanza e controllo sulla filiera della pesca a cura della Guardia costiera etnea a tutela dei cittadini e a difesa degli operatori di settore che esercitano il commercio di prodotti ittici nella legalità di prodotti ittici sicuri e garantiti.

Un’attività coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Direzione Marittima della Sicilia orientale che ha portato al sequestro di complessivi 570 Kg. di prodotti ittici di varie specie, di cui circa 200 Kg. di tonno rosso (5 esemplari), per mancata tracciabilità e non etichettatura del pescato.

Gli Ispettori della Capitaneria di porto della Guardia Costiera di Catania, Riposto e Acireale hanno eseguito i controlli con particolare attenzione rivolta all’indotto commerciale nei mercati ittici e presso gli esercenti/ rivenditori al dettaglio nei Comuni di Catania, Zafferana Etnea (CT) e Giardini Naxos (ME), elevando 5 sanzioni amministrative per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici per un ammontare di circa 7 mila e 200 euro.

A seguito di accertamento sanitario da parte dei medici veterinari della Azienda Sanitaria Provinciale, una parte del prodotto ittico sequestrato è stato donato per la distribuzione alle associazioni caritatevoli e di beneficienza.

Luogo: Catania, Zafferana Etnea e Giardini Naxos

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.