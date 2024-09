Vita Ippolito, consigliere comunale ed ex candidata a sindaco di Mazara del Vallo, aderisce alla Democrazia Cristiana. Salgono così a 3 i rappresentanti della DC all’interno del consiglio comunale.

“Oggi per me inizia un nuovo cammino. Ho deciso, infatti, di aderire alla Dc, poiché è un partito di ispirazione democratico-cristiana, da sempre impegnato a rafforzare l’area centrista -popolare e riformatrice del centrodestra, che si riconosce nei valori e nei principi del Ppe – dichiara Vita Ippolito -. Lavorerò per rendere concreti questi principi nell’azione amministrativa, perché sono convinta che l’attività politica non sia solo testimonianza. In consiglio comunale farò un’opposizione, unitamente al gruppo consiliare, senza pregiudiziali. Giudicheremo l’amministrazione sui contenuti e sotto questo profilo, nei primi mesi, l’azione amministrativa è stata molto deludente: dalla gestione dell’acqua e dei rifiuti, al problema della sicurezza del territorio, al calo dei turisti , all’inconsistenza del programma dell’ estate mazarese. Il lamentato deficit amministrativo ci impone un impegno ancora maggiore per contribuire alla rinascita economica e culturale della nostra amata città”.

“Vita Ippolito è certamente un modo diverso di fare politica. Lo fa con stile, con un disegno chiaro di cultura della legalità – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC -. Per la Democrazia Cristiana la Ippolito, professionista e donna capace, è certamente un valore aggiunto che conferma come il metodo di puntare sui giovani e sulle donne va sempre più nella giusta direzione. Il cambiamento passa per scelte libere e forti come quella di Vita Ippolito”.

“Siamo onorati di poter accogliere nel nostro partito Vita Ippolito, donna che interpreta bene i valori della Democrazia Cristiana – dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale della DC a Trapani -. La sua capacità di lottare contro ogni forma di discriminazione, servendo i più deboli, ben si inquadra nel nostro progetto. La politica deve essere al servizio della gente, accogliendone le istanze e cercando, ove possibile, le soluzioni per risolvere le svariate problematiche”.

“Siamo lieti che Vita Ippolito abbia deciso di far parte della DC, una persona che fa politica soltanto per servizio. Il partito, a Mazara del Vallo, così come in altre realtà siciliane, continua a crescere e adesso, in consiglio comunale possiamo ancor di più far sentire le nostra voce – dichiara Vito Gancitano, commissario cittadino della DC -. Auguriamo a Vita Ippolito e agli altri 3 consiglieri comunali della federazione “DC – Noi Moderati” un buon lavoro, con la consapevolezza che sapranno difendere gli interessi dei cittadini”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.