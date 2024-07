Mercoledì 3 luglio, alle ore 10, presso il Policampo olimpionico di tiro a volo di Mazara del Vallo (via del Maratoneta- C/da Castelluzzo) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del “II Gran Premio del Mediterraneo Trap e Paratrap di Tiro a volo” in programma il 6 e 7 luglio nella stessa struttura mazarese divenuta una delle più importanti d’Europa a seguito della gestione unica, da circa due anni, da parte della ASD Tiro a volo 2020 Mazara. Si tratta di un grande evento internazionale organizzato dalla società mazarese, presieduta da Vincenzo Asaro, in collaborazione con la FITAV e con il patrocinio del CONI, della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune di Mazara del Vallo, alle quali quest’anno si aggiungono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Assemblea Regionale Siciliana.

L’edizione 2024 del grande evento internazionale di tiro al volo “trap” e “paratrap” vedrà la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da vari Paesi del Mediterraneo che si contenderanno il montepremi nelle diverse categorie, a squadra e individuale; fra i partecipanti anche la Nazionale di Tiro al Volo della Repubblica di Malta. Nel corso della stessa manifestazione sarà assegnato il “Trofeo Saro Avveduto”, dedicato al compianto vice presidente della Federazione, stella d’oro al merito sportivo, che si era impegnato per riportare il Policampo di Mazara ai fasti di un tempo. La Conferenza stampa prevede gli interventi di rappresentanti dell’organizzazione e degli enti partner dell’evento. Concluderà l’incontro l’intervento di Adriano Avveduto, Consigliere Federale della FITAV.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.