La strada principale che collega direttamente il comune di Mazzarrone alla frazione caltagironese di Santo Pietro è la Strada Provinciale 34 (SP34) . Circa 9,6 chilometri, con un tempo di percorrenza di dieci minuti in auto. Di recente questa importante arteria stradale è stata oggetto di manutenzione allo scopo di rifare il manto stradale, di realizzare la segnaletica orizzontale e verticale, per non parlare che è stato messo in sicurezza un ponte che aveva certamente bisogno di essere potenziato.





A seguire i lavori è stato l’assessore alla Viabilità, ai Lavori pubblici, alla Mobilità sostenibile e Vice Sindaco della Città metropolitana di Catania, Sergio Gruttadauria, che si è impegnato a dare immediate risposte concrete alle tante istanze che gli sono state manifestate e ripetutamente dai cittadini di Mazzarrone, consapevoli che la strada percorsa era a tratti ammalorata, resa disagevole nei periodi invernali e piovosi dalla grande quantità di fango che, in alcuni particolari punti, si riversava ed invadeva la carreggiata. Va anche detto che tali interventi si possono ritenere provvidenziali perché la SP34 è una strada peraltro transitata quotidianamente dall’ambulanza del 118 che parte dalla Guardia medica di Mazzarrone per trasportare, spesso in emergenza, pazienti che devono ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone.



A tal proposito Sergio Gruttadauria sottolinea che «sulla SP34, finalmente, dopo tantissimi anni, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza. In particolar modo abbiamo attenzionato un intervento importantissimo infrastrutturale del ponte che era in pessime condizioni stradali e statiche. Considerato che la politica deve anticipare i disastri come quelli del Ponte Morandi, non abbiamo perso tempo a consolidare l’infrastruttura del ponte, il manto stradale, installato guardrail e realizzato la segnaletica orizzontale e sistemata quella verticale. Questa operazione avviene su segnalazione di tantissimi cittadini che da Mazzarrone vanno a Caltagirone passando per la frazione di Santo Pietro.





È una strada molto transitata per i residenti, i mezzi di soccorso come le ambulanze che devono raggiungere l’ospedale di Caltagirone. Prima, in alcuni tratti, il manto stradale era ondulato e divelto, costringendo le ambulanze a camminare a passo di lumaca in momenti di emergenza; ora la strada è percorribile e scorrevole in totale sicurezza».



L’Assessore Gruttadauria ricorda che altri interventi hanno riguardano anche la Strada Provinciale 63 (SP 63), che dalla frazione caltagironese di Granieri porta in contrada Costabaira e prosegue verso Caltagirone. «Abbiamo attenzionato anche quest’altra strada, anch’essa trafficatissima – spiega il vice sindaco della Città metropolitana di Catania – dove sono stati effettuati interventi di manutenzione consistenti nel rifacimento del tappetino di usura dell’asfalto e della segnaletica. In particolare, nella popolosa frazione caltagironese di Granieri siamo intervenuti sulla strada principale, in via Torino (o via Provinciale), dalla caserma dei Carabinieri fino all’uscita. Ho chiesto specificamente all’ufficio competente… (per cui ringrazio non solo l’Ingegnere Capo Giuseppe Galizia che ricopre il ruolo di dirigente per il 1° Servizio Programmazione – Piano delle OO.PP. e Viabilità all’interno del II Dipartimento “Gestione Tecnica” della Città Metropolitana di Catania – ma anche il direttore dei lavori) … di procedere con lunghi tratti di asfalto invece dei soliti piccoli interventi a spezzoni che solitamente rischiano di saltare con le prime piogge. I lavori sulla Strada Provinciale 63 (SP 63) saranno ultimati a breve, perché manca ancora la segnaletica e l’installazione di barriere nelle curve più pericolose per garantire la massima sicurezza ai veicoli in transito».

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