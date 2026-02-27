È stata presentata nel palazzo comunale di Messina l ’Mbracciata la “cassata che lievita”, progetto dolciario ideato da Loredana Ermini, titolare della Pasticceria Di Pietro, con l’obiettivo di proporre un nuovo simbolo gastronomico della città.

Il dolce nasce come reinterpretazione della cassata siciliana attraverso la lievitazione. ’Mbracciata unisce infatti due anime: la tradizione siciliana della cassata e la cultura del lievitato, portata a Messina anche da uomini e donne provenienti da altre parti d’Italia che contribuirono alla ricostruzione della città.





È in questo incontro che il dolce trova il suo significato identitario: un prodotto che rappresenta l’unione tra chi è arrivato e chi ha accolto, tra radici e nuove energie.

«Mbracciata – ha dichiarato Loredana Ermini – è il simbolo di una città che ha saputo trasformare l’incontro in forza. La lievitazione diventa metafora di una crescita condivisa. È un abbraccio che racconta una storia di unione».

Il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore culturale e territoriale dell’iniziativa, accolta e sostenuta dall’amministrazione comunale.





«Ci troviamo qui non per caso, ma perché portiamo avanti un percorso legato alla riscoperta del tema dell’enogastronomia che si lega alla nostra tradizione – ha affermato il primo cittadino -. Abbiamo tanti elementi identitari che hanno una storia. Questo dolce rappresenta una sintesi della storia della nostra città che può inserirsi nel percorso che stiamo portando avanti con la DE.CO. (Denominazione comunale dei prodotti tipici del territorio messinese) e su questo dobbiamo lavorare tutti insieme» – ha concluso il sindaco Federico Basile, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale verso la tutela e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, attraverso un marchio di qualità che valorizzi i prodotti tipici della tradizione messinese.

Con la presentazione ufficiale dell’Mbracciata prende avvio un percorso che punta a consolidare questo dolce come espressione gastronomica legata a Messina, con l’ambizione di farne un prodotto capace di raccontare la città anche oltre i confini locali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.