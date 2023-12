Mec, Ali-Emozioni in movimento, Art&Publishing: presentazione Agenda Antiviolenza ore 18,30 Via Oliveto Scammacca 21/C

Questo pomeriggio, 8 dicembre 2023, alle 18,30, in via Oliveto Scammacca 21/C, Sala Cappellani sarà presentata l’Agenda Oroscopo al Caffè di Greta Rodan. I proventi dell’iniziativa andranno ad Ali-Emozioni in Movimento per contribuire al lancio delle iniziative per a formazione e prevenzione della violenza su donne e minori.

L’agenda è alla sua quarta edizione e sono in corso le presentazioni in varie città d’Italia, da Napoli, a Milano, a Roma, anche Madrid, e oggi a Catania.

All’incontro, che si terrà nella saletta Cappellani Costa, parteciperanno Deborah De Felice, docente di Sociologia Giuridica della devianza, Anna Maria Costantino, Vice direttrice dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni USSM presso la Corte d’Appello di Catania, Maurizio Caserta, docente di Economia Politica, Gabriella Chiarello, Presidente di Ali, Emozioni in Movimento APS.

A coordinare la serata, Claudio Melchiorre, ideatore dell’agenda e presidente del Movimento Elettori e Consumatori.

Le associazioni tributeranno anche la loro solidarietà alle ragazze che gestiscono il consultorio di Via Gallo, sgomberato dal Comune di Catania e ora in cerca di nuova sede. “Quando la lotta è contro la violenza e per la vita, nella scarsità di iniziative pratiche, chi fa azioni concrete ha diritto alla solidarietà di tutti, anche delle Istituzioni. Bisogna aiutare chi opera concretamente per difendere le donne. Combattere tra buoni è sbagliato.”

