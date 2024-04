Il palermitano Vincenzo Maniaci classe 2010 e allenato da Valerio Gippetto ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 Rana ai Criteria di Rimini, il più grande evento di nuoto dedicato ai giovani che sognano di spiccare il volo verso il nuoto dei grandi, per età e dimensione.

Vincenzo Maniaci, con il tempo di 2.19.46 ha stabilito il record regionale ed il record della manifestazione portandolo nel gradino più alto del podio.

“Vincenzo ha primeggiato nella categoria ragazzi 14 anni-dichiara emozionato il suo allenatore, Valerio Gippetto- confrontandosi contro i migliori trenta atleti della categoria 2010 presenti in Italia. Una sfida superata grazie aL costante allenamento e all’impegno senza soluzione di continuità, sia in vasca che a secco con la guida di Claudio Di Pace. Vincenzo, malgrado la sua giovane età è un atleta serio e motivato. Un ringraziamento particolare anche al TC3 di Palermo per lo spazio acqua che ci consente di allenarci in maniera ottimale. Adesso – conclude Gippetto- una settimana di totale riposo e poi si ritornerà in vasca per iniziare il ciclo che ci porterà agli italiani di categoria che si svolgeranno ad agosto a Roma”

