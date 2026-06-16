Aggiornare competenze, condividere protocolli e rafforzare l’approccio multidisciplinare nella medicina certificativa, con particolare attenzione ai giudizi di idoneità alla guida nei pazienti con diabete e nei casi legati all’uso di alcol e sostanze psicotrope. Sono questi i temi al centro del congresso regionale della Società italiana di medicina certificativa (Simce) “Argomenti di medicina certificativa”, in programma sabato 20 giugno 2026, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo.





Obiettivo: offrire un confronto operativo tra clinica, laborato-rio, medicina legale e normativa.

Al centro del congresso, affidato alla responsabilità scientifica degli esperti Francesco Famà, Pietro Alberto Cusimano e Angelo Barna, ci saranno il ruolo del team nella valutazione del paziente dia-betico, le implicazioni medico-legali delle complicanze d’organo e le procedure di accertamento nei ca-si di alterazione psicofisica connessa alla guida.





“La medicina certificativa è un ambito in cui la valutazione clinica deve dialogare con gli aspetti medico-legali, laboratoristici e normativi – spiegano i responsabili scientifici -. L’incontro nasce per favorire un confronto concreto su protocolli, buone pratiche e casi clinici in grado di rendere sempre più uni-formi e appropriate le valutazioni di idoneità, soprattutto nei pazienti con diabete e nelle situazioni lega-te all’uso di alcol o sostanze psicotrope”.





Ad aprire i lavori saranno il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, il presidente della Simce Giorgio Ruggeri, il direttore della direzione sanità di Rete ferroviaria italiana (Rfi) Giuseppe Saffioti e il direttore del Dipartimento militare di medicina legale di Messina col. Antonio Badalamenti.

Le due sessioni scientifiche saranno dedicate, rispettivamente, al diabete e al rapporto tra alcol, sostanze psicotrope e idoneità alla guida, con relazioni, tavole rotonde, casi pratici e confronto tra esperienze diverse.

Interverranno, tra gli altri gli esperti, Davide Albano, Angelo Argento, Angelo Barna, Caterina Carollo, Pietro Alberto Cusimano, Donato Pompeo De Cesare, Francesco Famà, Marco Giammanco, Claudia Minacapelli Marotta, Melita Ricciardi, Giuseppe Saffioti, Salvatore Sirna, Cettina Sortino e Vittorio Virga.

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