Un confronto approfondito sui temi dell’etica nella pratica medica, delle cure palliative, della formazione delle nuove generazioni di medici e delle trasformazioni del sistema sanitario. È quanto emerso dall’incontro all’Auditorium della Rai Sicilia su “La responsabilità della cura”, iniziativa – promossa dall’ASP di Palermo – che ha preso spunto dalle riflessioni contenute nell’omonimo libro del bioeticista Sandro Spinsanti.

In una sala gremita, professionisti della sanità, studiosi e operatori hanno partecipato ad un dibattito che ha toccato alcuni dei temi più attuali della medicina contemporanea: dalla crescente diffusione della medicina difensiva al rischio di una sanità sempre più orientata alla produzione di prestazioni, piuttosto che alla presa in carico assistenziale della persona, fino al ruolo sempre più centrale delle cure palliative nella qualità dell’assistenza.





Ad introdurre i lavori è stato il Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, mentre il confronto è stato condotto dalle giornaliste Marina Turco e Tiziana Martorana.

Dopo la presentazione del volume, affidata a Roberto Garofalo, responsabile UOS Cure domiciliari dell’ASP di Palermo, e a Tania Piccione, presidente della Federazione Cure Palliative, si è sviluppato un dialogo tematico con Paolo Procaccianti, già ordinario di Medicina Legale all’Università degli Studi di Palermo; Salvino Leone, medico e docente di Bioetica e Teologia morale alla Facoltà Teologica di Sicilia; Sebastiano Mercadante, direttore dell’Unità di Cure Palliative “La Maddalena” e Gaetana Rinaldi, oncologa del Policlinico di Palermo.





Nel corso del dibattito è intervenuto anche Giorgio Trizzino, tra i pionieri delle cure palliative in Sicilia, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di un approccio alla medicina capace di integrare competenza clinica, attenzione alla qualità della vita e accompagnamento del paziente e della sua famiglia nei momenti più delicati del percorso di malattia.

Le riflessioni di Sandro Spinsanti, psicologo e bioeticista tra i più autorevoli studiosi italiani nel campo della bioetica, hanno offerto lo spunto per una discussione che ha riportato al centro la responsabilità della cura come dimensione etica e professionale della medicina, sottolineando l’importanza di una sanità che sappia coniugare innovazione, umanità e relazione.

