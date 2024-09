Torna a Palermo Mediedil, il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali, giunto alla quinta edizione. Per tre giorni, da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre, il mondo dell’edilizia si incontrerà all’Astoria Palace Hotel (via Montepellegrino, 62).



Con ampi spazi espositivi riservati alle aziende leader del settore, il Salone si pone come occasione di incontro e confronto tra piccole, medie e grandi imprese e tra professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, imprese edili, su temi legati alla ristrutturazione, riqualificazione energetica, recupero e adeguamento sismico degli edifici.



Un’unica grande vetrina, organizzata da Mediexpo, con tutte le novità e le innovazioni del settore. All’interno di Mediedil saranno organizzati convegni, seminari, workshop e matchmaking con aziende nazionali ed estere.

Le aziende e i professionisti che visiteranno il salone potranno incontrare Cluster provenienti oltre che dall’Italia, anche da Serbia, Slovenia, Ungheria, Polonia, e Tunisia.

La Mediedil è punto di riferimento, di incontro e di confronto tra le piccole, medie e grandi imprese del settore e tra architetti, ingegneri, progettisti, geometri, geologi, imprese di costruzione, artigiani, traders, distributori, grossisti, venditori, installatori, associazioni di categoria, di ordini professionali e di tutte le aziende che fanno parte del mondo dell’Edilizia a vario titolo.

Particolare attenzione sarà data all’innovazione, alla sicurezza, all’ecosostenibilità, alla bioedilizia, alla digitalizzazione, alla formazione e alla riqualificazione energetica e sismica. Un’imperdibile occasione di business per le aziende, un evento unico per incontrare e raggiungere nuovi clienti, e fidelizzare quelli già presenti, per riallacciare rapporti tra gli operatori di tutta la filiera del settore dell’Edilizia che sta vivendo un momento di grande ripresa.

Luogo: Astoria Palace Hotel , via Montepellegrino, 62, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 18/09/2024

Data Fine: 20/09/2024

Ora: 10:00

Artista: MediEdil

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.