Il Mediterranean Boxing Tournament si chiude con un bilancio sportivo di grande rilievo e con una forte presenza del pugilato siciliano ai vertici delle classifiche dei tornei giovanili (da Under 15 a Under 23 maschile e femminile), a conferma della qualità del lavoro svolto sul territorio e della crescita del movimento giovanile.

Tra i risultati più significativi nel torneo inserito all’interno dell’evento internazionale, patrocinato dal Ministro dello Sport e dei Giovani e dal Comune di Catania, spicca la prova nella categoria 60 kg U17, dove i siciliani Angelo Campo (Cavallaro Boxing Team) e Salvatore Vallecchia (Di Stefano) hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto, dando vita a una finale tutta siciliana. Un risultato che ha visto alle spalle l’ungherese Lazlo e lo sloveno Kulinich, certificando l’eccellente livello espresso dai giovani atleti dell’isola.





Prestazione di altissimo profilo per Fabio Marrone della Wolfighter Boxing Trapani nei 75 kg, protagonista di un percorso netto: vittoria sul croato Busić e successo in finale contro il ceco Martin Mah, entrambi avversari di esperienza internazionale. Un’affermazione che conferma la crescita tecnica e mentale dell’atleta trapanese nei contesti di alto livello.

In evidenza anche l’élite della Dugo Boxe con Domenico Eroe, protagonista nei 65 kg U23, capace di imporsi in una finale combattuta e di grande intensità contro l’atleta tedesco.





Ottime prove anche per Gaia Caldarella (Dugo Boxe) nei 70 kg U17, vincitrice in semifinale e finale contro due atlete rumene, e per Claudia Ceraldi (Curcuruto) nei 51 kg U19, Morgana La Rosa (Tranchina) nei 60 kg U19 e Asia Terrana (Di Stefano) nei 65 kg U19, a testimonianza di una presenza siciliana ampia e competitiva in più categorie.

Risultati importanti anche per il CFT Modica, con un bottino di una medaglia d’oro e una d’argento: Mattia Guccione oro nei 75 kg U17 (inserito nel girone B) e Pietro argento nei 70 kg U17 dopo un percorso di alto livello culminato con il successo in semifinale contro il ceco.





Tra i riconoscimenti individuali, il siciliano Fabio Marrone ha ricevuto il premio come miglior tecnica pugilistica del torneo, ulteriore conferma dell’eccellenza della sua prestazione complessiva. Il titolo di miglior pugile della manifestazione è stato assegnato al tedesco Arthur Mangold (75 kg U17), mentre il premio per il miglior match del torneo è andato al confronto tra il croato Bobas Mateo e l’ucraino naturalizzato italiano Hileb Khoroshevskyi nella finale dei 70 kg U19.

A tracciare il bilancio finale sui siciliani è proprio l’organizzatrice del torneo evento Valeria Calabrese, che ha sottolineato il valore tecnico e formativo dell’intera manifestazione.

«La presenza di realtà siciliane così protagoniste ci inorgoglisce e conferma che il territorio è pronto a competere a livelli sempre più alti. Il Mediterranean Boxing Tournament nasce proprio con questa visione: offrire un confronto vero, che faccia crescere gli atleti non solo sul piano tecnico ma anche su quello mentale. L’obiettivo è continuare a consolidare questo progetto, ampliando la partecipazione internazionale e la qualità complessiva dell’evento nelle prossime edizioni».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.