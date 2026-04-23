Domenica 26 aprile alle 11,25 su Rai 3 tornerà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale MEDITERRANEO che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”.

Non solo la Sagrada Familia o Park Guell, ma anche uno chalet montano a Nord della Catalogna. Mediterraneo parte dalla recente conferma ufficiale che fu proprio Antoni Gaudì a progettare il rifugio dalle forme insolite della Serra del Catlaràs.





Scopriremo quindi una danza d’amore mistica che ha ottenuto un riconoscimento Unesco ed ha rapito il cantautore siciliano Franco Battiato. Conosceremo i Dervisci turchi che incantano con le loro musiche e coreografie ipnotiche. E scopriremo i simboli che li accompagnano.

Scenderemo nelle grotte vicino Pistoia da dove sgorga il vapore e l’acqua che alimenta alcune terme toscane. Cavità millenarie che rappresentano un tesoro naturale scelto ormai da un turismo proveniente da tutto il mondo.





Infine ritorniamo in Portogallo, sui monti attorno a Lisbona, con un viaggio tra i segreti dell’affascinante Palacio de pena, il castello colorato.

Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Edizione di Antonio Prestigiacomo.

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