ll nuovo singolo di Klizia “Meglio Così” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Il brano mescola arrangiamenti moderni dance pop funk , supportate dalla voce di Klizia, calda e consapevole, che porta l’ascoltatore nel cuore di un’esperienza fatta di emozioni e leggerezza.





Il brano si apre con una base morbida e sognante, guidata da chitarre pulite e leggere che disegnano subito un’atmosfera calda, intima, quasi cinematografica, il ritmo è scandito da un drum machine morbida e profonda, con groove regolare e accogliente, sintetizzatori atmosferici che fa respirare ogni parola, tutto ciò fa si che il brano ti prende per mano e ti porta in una sera d’estate.





“Ho voluto raccontare una parentesi d’amore vissuta sotto il cielo d’estate. Un incontro inatteso, una notte fatta di complicità, un’avventura che forse non avrà un seguito… ma che lascia il segno”.

Il suono è moderno ma non freddo, anzi: comunica vicinanza, malinconia e dolcezza, come se fosse una conversazione al tramonto.

La voce di Klizia è calda, naturale e sincera, non ostenta, racconta, non cerca virtuosismi: sceglie la verità, non la perfezione, ed è proprio questo che colpisce. “Meglio cosi’” vi aspetta per raccontarvi una storia, forse anche la vostra.





Maria Rita Sambataro, in arte Klizia, nasce il 2 febbraio 1980 a Paternò, in provincia di Catania. Sin da giovane ha tratto ispirazione dal nonno materno, un talentuoso suonatore chitarra classica, che le ha trasmesso l’amore per la musica. All’età di 15 anni, decide di imparare a suonare la chitarra acustica e sviluppa il suo stile musicale, influenzato da figure come Carmen Consoli, Gerardina Trovato, Irene Grandi e Loredana Bertè. Queste artiste, note per il loro impatto sulla scena pop-rock italiana, hanno modellato il percorso artistico di Klizia, che ha fatto del pop-rock il suo genere distintivo. Le prime esperienze con il pubblico risalgono al 1999, quando inizia a esibirsi in piazza, dimostrando una notevole energia e grinta nelle sue interpretazioni. Il palco diventa presto il suo mezzo di comunicazione, dove riesce a esprimere emozioni profonde con sicurezza e padronanza.

Klizia è anche una cantautrice. ”Rossetto”, il suo singolo di debutto è uscito il 14 settembre 2024 e “Sei nell’aria” uscito il 31 gennaio 2025

