La Consigliera Comunale Caterina Meli, esponente di Forza Italia e membro della III Commissione consiliare del Comune di Palermo, annuncia l’importante lavoro svolto su una proposta di delibera che modifica il regolamento per l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità.

Queste modifiche mirano a garantire un servizio più equo e inclusivo, assicurando un’assistenza adeguata per tutti i bambini diversamente abili.

Principali modifiche: Emendamento all’articolo 9 bis

La Consigliera Meli parla di modifiche significative all’articolo 9 bis del regolamento, che riguardano la “graduatoria, assegnazione e adempimenti dell’assistente specializzato”. “I professionisti convocati in ordine di graduatoria potranno scegliere incarichi presso le scuole, esprimendo preferenze sulle sedi e sul numero di alunni di cui prendersi cura, con un limite massimo di tre”, ha spiegato Meli.

Questa flessibilità permetterà un’assistenza più mirata e personalizzata per ciascun studente.

In caso di assenza dello studente, l’assistente potrà sospendere la prestazione solo dal terzo giorno di assenza consecutiva. Le ore perse potranno essere recuperate con attività extracurricolari o progetti inclusivi, come gite o manifestazioni scolastiche.

Accesso semplificato per neolaureati

Un altro importante emendamento riguarda l’accesso ai ruoli di assistente specializzato, abbassando i requisiti di esperienza post-laurea.

“Vogliamo dare una possibilità concreta ai neolaureati ed a coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale tramite gli specifici corsi di inserirsi nel mondo del lavoro e, al contempo, garantire un ricambio di energie e competenze nel settore dell’assistenza scolastica”. ha dichiarato Meli.

Un impegno per la tutela degli alunni diversamente abili

“La modifica del regolamento rappresenta un grande passo avanti per garantire che gli alunni disabili non rimangano senza assistenza e tornino a essere una priorità del sistema scolastico”, ha affermato la Consigliera. “Il nostro obiettivo è creare un ambiente inclusivo, dove ogni bambino possa ricevere il supporto necessario per il proprio percorso educativo”.

Luogo: Scuola, Piazza pretoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

