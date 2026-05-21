In occasione della Giornata della Legalità, celebrata ufficialmente il 23 maggio per commemorare le vittime delle mafie e ricordare la Strage di Capaci, venerdì 22 maggio 2026, a partire dalle ore 9.00, presso la Città dei Ragazzi di Catania (Via Gramignani 128), si svolgerà la “Festa della Legalità”, iniziativa aperta a scuole, istituzioni, cittadini e realtà del territorio.

La giornata rappresenta una tappa significativa del percorso che condurrà al 7 luglio 2026, data dell’evento “Memoria che diventa Responsabilità”, promosso in occasione del 50° anniversario della scomparsa dei “4 picciriddi” di San Cristoforo e del primo anniversario della firma del Patto Educativo Territoriale e di Sviluppo Sociale della Comunità del quartiere San Cristoforo di Catania.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il valore della legalità attraverso azioni concrete di cura del territorio, attenzione all’ambiente, partecipazione civica e costruzione di comunità.

Nel corso della mattinata si alterneranno momenti istituzionali, testimonianze, attività di sensibilizzazione ambientale, iniziative di cura del territorio e laboratori artistici di pittura e abbellimento urbano, realizzati in collaborazione con Plastic Free, Gema s.p.a, l’Associazione 350 Sicilia, WWF Sicilia Nord Orientale e l’Associazione Fucina Sikula.





Particolare spazio sarà dedicato alla testimonianza e al dialogo tra un giovane dell’Istituto Penale per i Minorenni di Acireale, accompagnato da un’educatrice, e gli studenti, per ribadire l’importanza della legalità e dell’impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità. Il confronto sarà moderato da Maurizio Nicita, presidente di Seconda Chance Sicilia.

Prevista inoltre la consegna delle targhe di partecipazione agli istituti scolastici che hanno aderito al contest artistico del “Muro del Patto”, promosso in collaborazione con il designer Bob Liuzzo. L’opera collettiva sarà inaugurata il 7 luglio nell’ambito dell’iniziativa “Memoria che diventa Responsabilità”.





Nel pomeriggio il programma proseguirà con le attività del gruppo scout AGESCI San Pietro Clarenza, che organizzerà giochi e momenti di animazione per i bambini della Città dei Ragazzi, e per il Circolo per Adulti e Anziani dell’Associazione Nessuno Escluso, sempre presso la Città dei Ragazzi.

La “Festa della Legalità” si propone come un momento di incontro e condivisione capace di trasformare la memoria in responsabilità collettiva, coinvolgendo le nuove generazioni nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla bellezza e sulla partecipazione attiva.

Luogo: Città dei Ragazzi Catania, Via Gramignani, 128, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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