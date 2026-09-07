Meraki Monday Social Club chiude l’estate con una jam session

Lunedì 7 settembre, dalle 17:30 a mezzanotte – Meraki Testa dell’Acqua, Noto

Dopo un’estate intensa di appuntamenti dedicati alla musica, alle presentazioni di libri, alla poesia, alle discussioni, all’arte, alle grigliate e alla socialità, Meraki Monday Social Club si prepara a chiudere la stagione estiva con un’ultima serata all’insegna della musica e della condivisione.

A dare il via alla serata sarà un trio inedito formato da Leon Michael King (UK – chitarra) , Juergen Reiter (DE – contrabbasso) e Andrea Fusco (IT – batteria), che farà da base per l’intervento e la partecipazione di altri musicisti, tra cui il nostro caro amico Davide Di Rosolini.





Una serata aperta all’improvvisazione, alla musica e alle sorprese: aspettatevi l’inaspettato.

Come sempre, la serata sarà anche un’occasione per stare insieme attorno al cibo. La griglia sarà a disposizione, oppure sarà possibile portare il proprio picnic. L’idea è semplice: condividere cibo, musica e una serata insieme.

Sarà inoltre disponibile un honesty bar sul posto e sarà possibile visitare la mostra dedicata alla memoria di Giovanni Fronte, “Arte povera. Povera arte.”

Con questo ultimo appuntamento, Meraki vuole ringraziare tutti gli artisti, gli amici e la comunità che hanno partecipato e contribuito a rendere speciale questa estate, trasformando ogni lunedì in uno spazio di incontro, cultura, musica e socialità.

Meraki Testa dell’Acqua – Noto

Lunedì 7 settembre 2026

Dalle 17:30 a mezzanotte

L’inizitaiva è riservata ai soci dell’associazione culturale no profit Meraki Testa Dell’Acqua

Luogo: Testa Dell’Acqua, Testa Dell’Acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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