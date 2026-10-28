Nell’anno in cui il CESV Messina compie i 25 anni di attività, EsserCi Fe-stival giunge alla sua quarta edizione. E si “sdoppia”. L’appuntamento con speaker, workshop e tanti ospiti provenienti da tutto il territorio nazionale è alla Camera di Commercio dal 3 al 6 dicembre; l’appuntamento con l’Agorà delle associazioni è al Municipio nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 dicembre.

Quest’anno infatti l’Agorà diventa ancora più grande. Diventa una due-giorni a sé e si trasforma nei Mercatini del Buon Natale. “Un modo – sot-tolinea il CESV – per far sì che il Natale sia un’occasione speciale per scegliere come EsserCi”. Un regalo, una donazione, una conversazione davan-ti a un banchetto, infatti, “possono avvicinare le persone a una causa, far conoscere un bisogno e trasformare un primo incontro in una relazione che continua nel tempo”.





I Mercatini saranno uno spazio in cui le associazioni potranno raccogliere fondi per i propri progetti, promuovere le proprie campagne e invitare la cittadinanza a partecipare, rendendo visibile ciò che, insieme, si può con-tribuire a realizzare. Il “Buon Natale” che immaginiamo – sottolinea il CESV – prende forma attraverso gesti di solidarietà consapevoli e occa-sioni concrete per prendersi cura della comunità.

Per arrivare preparati all’Agorà il CESV ha quindi organizzato un breve percorso di formazione e accompagnamento. “Sarà un’occasione per pre-pararci, confrontarci e dare forma alle idee delle associazioni interessate”.





Si tratta di due incontri online che si terranno giovedì 5 e venerdì 6 no-vembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e saranno dedicati ai temi delle rac-colte fondi e del peopleraising e alla preparazione dei banchetti.

Alle associazioni che desiderano partecipare all’Agorà il CESV rivolge quindi l’invito a iscriversi al percorso formativo entro martedì 3 novembre attraverso questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIFI1_qS-maYLA_I_rqmX7LtxvyNS892o_YNmoyyWxCrw0fg/viewform?pli=1.

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