Sorelle, il nuovo film della regista brasiliana Marianna Brennand, ha conquistato la critica internazionale e ottenuto 42 riconoscimenti, tra cui un prestigioso premio alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia. Il tour nelle sale italiane continua con un nuovo appuntamento a Palermo mercoledì 13 maggio alle ore 19:00 presso il Cinema Aurora, in sala sarà presente la console onoraria del Brasile Rosalia Calamita con l’Associazione L’Onda.





Opera intensa e profondamente attuale, Manas – Sorelle affronta il tema della violenza domestica e di genere con uno sguardo sobrio, delicato e al tempo stesso incisivo. Al centro della narrazione c’è Tielle, una ragazza di 13 anni che trova il coraggio di ribellarsi e spezzare un silenzio radicato, che da generazioni intrappola donne e adolescenti in una spirale di abusi e omertà.

Il film si distingue per le interpretazioni di grande impatto emotivo di Jamilli Correa, al suo debutto sul grande schermo, e di Dira Paes, attrice di lunga esperienza recentemente premiata in Brasile e candidata ai Premi Platino iberoamericani.





La produzione vanta nomi di primo piano del cinema internazionale: Sean Penn, tre volte premio Oscar; Walter Salles, premio Oscar e regista di opere come Central do Brasil e I diari della motocicletta; e i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, vincitori di due Palme d’Oro. Il progetto ha inoltre ricevuto il sostegno di Julia Roberts, che ha dichiarato: “Questo film vi cambierà, afferma il diritto alla vita”.

Prima dell’arrivo in Italia, Manas – Sorelle è stato distribuito in diversi Paesi europei, tra cui Spagna (dove è stato candidato ai Premi Goya), Francia, Belgio e Paesi Bassi. L’uscita negli Stati Uniti è prevista per la fine di maggio.

Il film gode del patrocinio dell’Ambasciata del Brasile, dell’Istituto Guimarães Rosa di Roma, dell’associazione Una Nessuna Centomila e di Mujeres nel Cinema.

Luogo: Cinema Aurora, Via Tommaso Natale, 177, 90147 Palermo PA, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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