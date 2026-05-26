Le belle persone che creano inclusione. S’intitola “Storie che uniscono. Dalla diagnosi nasce la consapevolezza, dal sostegno del territorio la speranza di un futuro possibile” l’evento che alle 18 di mercoledì 27 Maggio consentirà di fare la conoscenza di “Teacch House”, associazione di genitori di persone con Autismo e con disturbi dello sviluppo. Una realtà legata ai “Bambini delle Fate”, pronti a lasciare il segno anche a Palermo.

A intervenire saranno: Michele Scarpa, socio di “Teacch House”; Rosi di Franco, mamma e referente dei “Bambini delle Fate” di “Teacch House”; Katia Berretta, referente regionale IBDF. Coordina Gilda Sciortino.

Appena iniziata, ma già col ritmo giusto l’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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