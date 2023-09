MERCURIO FESTIVAL 2023

V edizione

“An other present for you”



IL PROGRAMMA DEL 20 E DEL 21 SETTEMBRE

Mercurio apre mercoledì 20 nel segno dell’Europa con il progetto Crossroads

Giovedì 21 – PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO

COMPAGNIA MULTIETNICA “AMUNI’

TAKA KAGITOMI (Musica)

MAMMAFOTOGRAMMA (arti visive)

MERCOLEDI’ 20

Si apre nel segno dell’Europa Mercurio, il festival internazionale dedicato alla creazione multidisciplinare contemporanea e alle performing arts prodotto Altro e Spazio Franco con la curatela di Giuseppe Provinzano che mercoledì 20 settembre debutta per la V edizione.

Per la prima sera di festival, interamente gratuita, Mercurio presenta in anteprima una tappa di Crossroads, il progetto europeo di scambio culturale promosso da Teatro Magro per l’integrazione di migranti e richiedenti asilo che ha coinvolto associazioni, artisti e compagnie di Italia, Grecia, Belgio e Germania: la compagnia greca SMouTh – Synergy of Music Theatre, la belga Medeber Teatro, l’associazione tedesca Sozial Label, l’associazione Asinitas, Teatro Magro e la compagnia multietnica Amunì. Tra installazioni audiovisive, performance itineranti e site specific, tutte in anteprima nazionale e gratuite che si dispiegheranno per l’intera serata tra i diversi spazi dei Cantieri Culturali, a cominciare dalle 19.30 al Circolo Arci Tavola Tonda, SMouTh, Medeber Teatro, Sozial Label, e Teatro Magro metteranno in scena la propria personale interpretazione sul concetto di identità europea oggi.

Riaffermando così un concetto di Europa come comunità, con un’identità politica che abbraccia i valori dello stato di diritto, nel rispetto dell’identità della persona e nel riconoscimento delle minoranze.

Una riflessione che proseguirà con La Voce umana, Materiali, (20 settembre, ore 21.00, Spazio Tre navate), pièce esito di un laboratorio di teatro comunitario condotto per Asinitas da Bartolini/Baronio: un racconto scandito da alcune delle persone che hanno partecipato al laboratorio e ne hanno lasciato tracce, momenti, appunti poi ricomposti in piccoli paesaggi, ritratti come in un diario di viaggio. Ogni giovedì, in quella grande sala di Asinitas che è scuola di italiano la mattina e teatro il pomeriggio, gli artisti hanno indagato la voce come strumento di relazione e conoscenza tra persone italiane e persone straniere che stanno imparando una nuova lingua.

GIOVEDI’ 21

Giovedì 21, è attesa sul palcoscenico dello Spazio Tre Navate alle 21.00 la Piccola Compagnia Dammacco nata nel 2009 dall’incontro tra il regista e autore Mariano Dammacco e l’attrice Serena Balivo, in scena con Spezzato è il cuore della bellezza. La pièce, premio Ubu 2021 come miglior testo italiano ricalca la tipica storia di una donna tradita e abbandonata per un’altra, che a sua volta dovrà fare i conti con l’ingombrante figura della sua rivale. L’intreccio amoroso di due donne viene sviscerato in un cosmo di conflitti e illusioni; i ricordi o la quotidianità di una passione degenerano in una resa dei conti lancinante. È l’abbandono di cui spesso ci si innamora. In scena Serena Balivo ricopre il ruolo di entrambe le protagoniste, appare e scompare dietro a un paravento per tramutarsi di volta in volta nei due lati opposti del fronte, quello dell’inconsolabile orfana dell’altra metà del suo cuore spezzato, e quello della nuova fiamma di lui, proiettata verso il nuovo amore.

Gli spettacoli continuano allo Spazio Franco dove alle ore 22.00 la compagnia multietnica del Progetto Amunì continua la riflessione sul concetto di Europa del progetto europeo Crossroads con Pilates bordes (giovedì 21 settembre ore 22.00, Spazio Franco), spettacolo sul tema dei “confini”.

Nella seconda giornata di festival cominciano gli appuntamenti dedicati alla musica di Mercurio che in collaborazione con il Verein Dusseldorf Palermo, presenta il musicista e sound artist giapponese Taka Kagitomi. L’artista nella performace Anima (giovedì 21 settembre ore 20.00, Tavola Tonda) suona ed espone strumenti musicali da lui assemblati, oggetti banali e comuni, abbandonati o gettati via perché rotti o inutili, che l’artista d’origine nipponica ha raccolto, modificato, trasformandoli in dispositivi musicali amplificati ricordando tanto lo spirito Fluxus quanto l’immaginario steampunk.

E approdano a Mercurio anche i creativi di MAMMAFOTOGRAMMA per presentare L’archivio ombra alla Bottega 2 (visitabile dal 21 al 30 settembre dalle 18.30, ingresso gratuito): un’installazione sensoriale interattiva dove convergono i materiali d’archivio dello studio creativo multimediale milanese scelti per creare un’interazione tra corpo e luce, tra tempo e narrazione, tra la nascita dell’idea e la sua realizzazione.

Data Inizio: 20/09/2023

Data Fine: 30/09/2023

Ora: 21:00

Artista: Mercurio Festival

Prezzo: 0.00

