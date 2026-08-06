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Dal 9 all’11 agosto 2026 torna a Pezzolo il Trinacria Arts Festival, che quest’anno celebra il decimo anniversario dalla nascita di Trinacria Arts.

Trinacria nasce nel 2016 come compagnia teatrale. Nel corso degli anni, il progetto è diventato una tradizione estiva di tre giorni capace di trasformare il borgo in uno spazio aperto alla creazione, all’incontro e allo scambio tra culture.

Per celebrare questo importante traguardo, l’edizione 2026 riunirà sei artisti provenienti da diversi Paesi e attivi in differenti discipline. Attraverso performance, installazioni e attività diffuse nel paese, gli artisti entreranno in dialogo con Pezzolo, con i suoi abitanti e con gli spazi che ne custodiscono la storia.

Saranno protagonisti del Festival Kassy Fang, artista e praticante di Ikebana formata presso la scuola Sogetsu; Gretchen Hasse, narratrice che lavora tra fumetto, scrittura, curatela e teatro di figura; Zoe Map, artista multidisciplinare, educatrice e performer che unisce movimento, linguaggi audiovisivi e narrazione; Shelby Nower, muralista e animatrice conosciuta per i suoi personaggi colorati e immaginifici; Davide Grosso, in arte SINE, musicista e sound artist che esplora le qualità fisiche e poetiche del suono; e Nada Tomić, artista visiva la cui ricerca attraversa disegno, ricamo, pittura e installazione.

IL PROGRAMMA UFFICIALE

Tutte le installazioni saranno aperte ogni giorno dalle ore 17.30 fino alla chiusura.

Domenica 9 agosto il programma prenderà il via alle ore 19.30 con una discussione insieme alle artiste Nada Tomić e Shelby Nower. Alle ore 21.00 e alle 22.30 il pubblico potrà scegliere tra Fonte Inquieta di Zoe Map e The Afterlife, the Many Lives di Kassy Fang.

Lunedì 10 agosto, alle ore 18.00, Shelby Nower condurrà una lettura con laboratorio per bambini. Alle ore 21.00 e alle 22.30 saranno presentate in sequenza Le Mostresse di Gretchen Hasse ed Echoes of Uninhabited di SINE. Al termine delle performance, la serata proseguirà con Sangria + Stelle Cadenti.

Martedì 11 agosto, alle ore 18.00, si terrà un nuovo incontro con Nada Tomić e Shelby Nower. Alle ore 21.00 torneranno le performance di Zoe Map e Kassy Fang, mentre alle ore 22.30 seguiranno quelle di Gretchen Hasse e SINE. Il Festival si concluderà con la festa finale dedicata ai dieci anni di Trinacria.

«Dieci anni fa Trinacria è nata come un progetto teatrale, portando attori dall’estero a Pezzolo per creare uno spettacolo nuovo. Oggi vedere Pezzolo diventare ancora una volta uno spazio aperto alla creazione e allo scambio ci ricorda quanto l’arte possa mettere in relazione persone, luoghi e culture lontane. Questo anniversario non rappresenta soltanto un traguardo, ma un punto dal quale continuare a immaginare il futuro», dichiara Mariagrazia La Fauci, fondatrice e direttrice artistica di Trinacria Arts.

Trinacria Arts è un’Associazione Culturale non-profit con radici negli Stati Uniti e a Pezzolo. Attraverso residenze artistiche internazionali, spettacoli, attività culturali e iniziative rivolte alla comunità, promuove occasioni di scambio interculturale e rende l’arte accessibile anche nei territori solitamente lontani dai principali circuiti culturali.

Il Trinacria Arts Festival – 10th Anniversary è organizzato da Trinacria Arts, con il patrocinio del Comune di Messina, in partnership con Accussì – Festival per gli Occhi e con il sostegno di Caronte & Tourist e di altri sponsor locali.

Il programma aggiornato, la mappa e tutti i dettagli sugli eventi sono disponibili sul sito www.trinacriatheatre.com e sulle pagine Instagram e Facebook Trinacria Theatre Company.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Trinacria Arts esprime profondo cordoglio per le vittime del tragico crollo avvenuto a Pistunina e sincera vicinanza alle loro famiglie, alle persone coinvolte e all’intera comunità messinese. Un pensiero riconoscente va inoltre a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza.

Luogo: Borgo di Pezzolo

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