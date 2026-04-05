Non una semplice cena a quattro mani, ma un autentico incontro tra amici e visioni gastronomiche quello andato in scena ieri sera, martedì 31 marzo, all’Orso in Duomo di Messina. Protagonisti dell’evento sono stati Giuseppe Biuso, chef del ristorante Vite a San Patrignano, e Matteo La Spada, pizzaiolo pluripremiato del gruppo messinese dell’Orso.

Una serata che ha confermato il forte legame umano e professionale tra i due, capace di tradursi in un’esperienza culinaria intensa e originale. Piatti firmati da Biuso e pizze create da La Spada si sono alternati e intrecciati in un percorso gastronomico dinamico, dove cucina e lievitazione si sono incontrate in modo armonico e sorprendente.

Al centro dell’esperienza, una ricerca sulle materie prime che ha saputo andare oltre i confini della Sicilia, dando vita a una contaminazione consapevole e creativa. Un approccio che richiama la storia stessa dell’Isola, da sempre crocevia di popoli, culture e sapori, capace di trasformare ogni incontro in ricchezza.

“Matteo è un grande professionista – aveva dichiarato Giuseppe Biuso alla vigilia dell’evento – ma ha una grandissima umiltà e tra di noi si è stabilito un bel rapporto dal primo minuto. Oggi io considero Matteo un amico vero e il nostro rapporto va oltre la distanza e il fatto che ci siamo vissuti poco. Ecco perché, nonostante i molteplici impegni al mio ristorante che mi limitano nei miei spostamenti, non potevo mancare a questa serata”.

Soddisfatto anche Matteo La Spada, che ha sottolineato il valore dell’incontro: “Quella con Giuseppe è ormai una tradizione. Questa è la terza cena che realizziamo insieme negli anni e ogni volta rappresenta un’importante occasione di crescita. Oltre alla grande amicizia che ci lega, per me è fondamentale il confronto con lui: lo stimo profondamente e condividiamo la stessa visione della Sicilia. Anche in questa serata siamo riusciti a esprimerla, andando oltre i confini dell’Isola e lasciandoci contaminare, proprio come la Sicilia ha fatto nei secoli”.

Il pubblico presente ha risposto con entusiasmo, partecipando a una serata che ha saputo unire tecnica, creatività e racconto del territorio in chiave contemporanea. Un evento che ha dimostrato come, quando amicizia e visione si incontrano, la cucina possa diventare un potente linguaggio capace di superare ogni confine.

Luogo: L’orso in Duomo, piazza Duomo, 8, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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