Lo SPI CGIL Messina ha scritto ai Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari della provincia per conoscere lo stato dell’annualità 2021 del Fondo Caregiver: somme effettivamente erogate ai beneficiari, eventuali importi ancora da corrispondere e avvenuta trasmissione della rendicontazione alla Regione Siciliana.





«Vogliamo un quadro certo – dichiara la Segretaria Generale Pina Teresa Lontri – perché il problema non riguarda soltanto il pagamento dei contributi. Se una procedura non viene rendicontata correttamente, non si chiude il percorso amministrativo, non si certifica quanto è stato realmente utilizzato e restano da chiarire eventuali somme residue. Tutto questo pesa anche sulla corretta programmazione delle annualità successive».





Per il D26 Messina lo SPI ha già presentato un accesso civico generalizzato sull’annualità 2021; per gli altri Distretti è stata avviata, in questa fase, una richiesta informativa.

«Non anticipiamo giudizi – conclude Lontri – ma riteniamo necessario sapere, Distretto per Distretto, se risorse destinate a chi assiste persone con disabilità grave e gravissima siano state effettivamente erogate e se il relativo iter sia stato completato».

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