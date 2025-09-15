L’Agorà delle associazioni torna anche per la 3^ edizione di EsserCi Festival, la manifesta-zione organizzata dal CESV con il Comune di Messina che quest’anno si terrà dal 23 al 26 ottobre al PalaCultura della città dello Stretto nell’ambito delle iniziative diffuse di Palermo Capitale Italiana del Volontariato.

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e enti di terzo settore so-no invitati ad aderire e a partecipare “prenotando” un corner. L’Agorà di EsserCi 2025 si ter-rà nei giorni 23 e 24 ottobre, per l’intera giornata, nell’atrio del PalaCultura, dove si svolge-rà il Festival, così da garantire massima visibilità.





L’invito del CESV

“Giunti ormai alla terza edizione di EsserCi Festival – sottolinea il CESV – abbiamo piena consapevolezza di quanto sia importante e di ispirazione la presenza delle realtà non profit del Messinese all’interno della manifestazione. L’Agorà è stata ideata per essere l’occasione di confronti e dialoghi liberi e autogestiti dalle associazioni, che hanno l’opportunità di pre-sentarsi, farsi conoscere e, a loro volta, conoscere persone interessate alla loro mission ed eventuali nuovi volontari. L’invito alla partecipazione all’Agora è, quindi, sentito e convin-to“.

Dopo il riscontro positivo degli scorsi anni, pertanto, anche in questa occasione le associa-zioni avranno l’opportunità di allestire un corner e promuovere le proprie attività.





Incontri organizzativi

Anche quest’anno, inoltre, il CESV organizza due incontri organizzativi, uno online e uno in presenza, tra i quali gli enti interessati possono scegliere. Nelle riunioni sarà illustrato al meglio il senso della partecipazione all’Agora e verranno date risposte a tutti gli eventuali dubbi organizzativi. La riunione online si terrà lunedì 6 ottobre alle ore 17:30 mentre la riu-nione in presenza si terrà nella sede del CESV (Salita Cappuccini 31, Messina) mercoledì 8 ottobre alle ore 17:30.





Form e scadenza

Per manifestare interesse alla partecipazione all’Agorà e, allo stesso tempo, per scegliere a quale dei due incontri si vuole partecipare, gli enti interessati devono compilare entro il 30 settembre il seguente form: https://forms.gle/fviDQbavUZTMB2N19.

Luogo: Messina, PalaCultura, viale Boccetta, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.