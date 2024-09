Dal giorno dell’inaugurazione della Stazione della Metropolitana “Fontanta”, avvenuto qualche settimana fa, è possibile raggiungere il presidio ospedaliero di Nesima scendendo dal treno, attraverso un apposito tunnel che collega la fermata della circonvallazione con l’ospedale. Si tratta di un modello che presenta pochi eguali in Europa e che permette a pazienti, operatori sanitari e cittadini di accedere alla struttura percorrendo pochi metri.





Nell’ambito di un progetto di mobilità sostenibile, volto a far conoscere ulteriormente il servizio fornito dalla Metropolitana e di incentivarne l’utilizzo, la Direzione Strategica dell’Arnas Garibaldi, in collaborazione con quella della Ferrovia Circumetnea, ha organizzato cinque giornate di uso gratuito dei relativi trasporti per tutto il personale dipendente della stessa azienda ospedaliera, dal 23 al 27 settembre prossimo. Questi potranno accedere alla convenzione attraverso il rilascio del titolo elettronico attraverso l’App FCE Catania, scaricabile gratuitamente sui dispositivi IOS o Android, dopo essersi registrati. A conclusione di questa sperimentazione, i cui risultati saranno anche di rilevante utilità statistica, potranno essere messe allo studio forme agevolate di abbonamento.





