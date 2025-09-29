Mercoledì 17 settembre, lo spazio culturale Mezzaparola di Catania ha registrato il tutto esaurito per il laboratorio di Poetry Therapy condotto da Valentina Giua – poetessa, performer e referente per la Sicilia del movimento culturale Rinascimento Poetico. L’incontro rientra nel progetto LeggerissimaMente – poesia, arte e musica, vincitore del bando nazionale Cepell Città che legge, promosso in collaborazione con il Comune di Catania.

La serata si è aperta con una pratica di mindfulness del respiro: occhi chiusi, mani al cuore, respiri lenti e profondi. In quel silenzio attivo i partecipanti hanno imparato a lasciare andare il superfluo e a riscoprire la luce che ognuno porta dentro di sé.





Ad accompagnare il percorso, le parole di grandi poeti che hanno fatto da bussola spirituale e simbolica:

Rumi: “Le ferite sono il luogo da cui entra la luce.”

Mario Luzi: “Ogni dolore è inizio di un canto, ogni ombra contiene già la sua luce.”

Pablo Neruda, Sonetto XVII: “Così vicino che la tua mano sul mio petto è la mia, così vicino che i tuoi occhi si chiudono col mio sonno.”

Emily Dickinson: “Non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci.”





Citazioni scelte non solo come letture, ma come chiavi di accesso all’interiorità. La poesia si è fusa con il colore, i segni grafici e i simboli archetipici junghiani (Ombra, Sé bambino, Saggio, Viandante, Creatore…), guidando i partecipanti a trasformare emozioni ed esperienze in versi autentici.

I risultati sono stati sorprendenti: venti anime, inizialmente estranee, hanno formato un cerchio di connessione profonda. Le maschere sono cadute, lasciando spazio a emozioni sincere, condivisione e amicizia immediata.

“Questa è la poesia che cura – ha dichiarato Valentina Giua – come atto d’amore collettivo. Il respiro ci unisce, la parola ci salva, la luce che riscopriamo in noi illumina anche gli altri.”

Mezzaparola si conferma un luogo culturale dove le arti si intrecciano e prendono vita: poesia, colore, musica e meditazione hanno dato forma a un’esperienza luminosa e indimenticabile.

