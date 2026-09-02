Il teatro può uscire dai suoi spazi, attraversare la città, incontrarne le contraddizioni e diventare un modo diverso per leggerla e raccontarla? Se ne parlerà alle 18 di giovedì 3 settembre in piazzetta Bagnasco insieme a Lina Prosa, Oriana Martucci, Luca Mazzone e Gigi Borruso.

È, infatti, dall’intervista che Borruso ha rilasciato ad Alessia Franco sull’esperienza di Antigone, pubblicata da Mezzocielo, che quattro esperienze e sguardi diversi parleranno di teatro e città, dei luoghi che abitiamo e di quelli che ancora possiamo immaginare. Coordinano l’evento Egle Palazzolo e Rosalba Bellomare.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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