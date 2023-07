Miccichè: “Grato a Tajani per la vicinanza dimostrata ai siciliani”

L’Italia sfida la Svezia, chi vince vola già agli ottavi di finale dei mondiali femminili

Azzurre in campo e sfidano le scandinave oggi, sabato 29 luglio alle 9.30 ore italiane (diretta su Rai1), a Wellington per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali di calcio femminili in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda.