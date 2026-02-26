L’impresa culturale Theatre Degart ospita a Giardini Naxos una masterclass e un workshop condotti da Michael Christensen, riconosciuto a livello internazionale come il fondatore della clownterapia moderna e una delle figure più influenti nella storia dell’healthcare clowning.

L’appuntamento, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, rappresenta un’occasione di formazione e approfondimento con uno dei protagonisti che hanno contribuito in modo determinante a definire l’applicazione dell’arte del clown nei contesti di cura.

Artista, regista e co-fondatore del Big Apple Circus di New York, nel 1986 ha creato la Big Apple Circus Clown Care Unit (Clown Care®): il primo programma strutturato e professionale di clown in ospedale al mondo.

Con la nascita del personaggio “Dr. Stubs”, Christensen ha trasformato un gesto artistico in un modello replicabile fondato su competenze teatrali, ascolto, improvvisazione e attenzione alla relazione umana, contribuendo a definire il ruolo del clown dottore come figura preparata e responsabile.

Oggi è invitato in tutto il mondo per workshop e masterclass dedicati a chi opera in contesti di fragilità, trasmettendo una visione che unisce arte e umanità: “perché anche nei luoghi della sofferenza il sorriso può essere un atto serio e trasformativo”.

L’iniziativa si articola in due momenti distinti e complementari.

Sabato 7 marzo è in programma una masterclass di carattere teorico intitolata “La nascita della clownterapia e gli studi condotti”, dedicata alla storia della clownterapia, ai suoi principi fondanti e all’evoluzione delle pratiche di healthcare clowning.

Domenica 8 marzo il percorso prosegue con un workshop pratico intitolato “Tecniche ed esperienze per il lavoro in contesti di fragilità”, Un’esperienza formativa pratica rivolta a chi desidera approfondire strumenti e tecniche legate alla clownterapia: ascolto, presenza, relazione, improvvisazione.

Entrambe le proposte si rivolgono a tutti, artisti, operatori culturali, volontari, educatori, studenti e a tutte le persone interessate ad approfondire il valore della clownterapia come pratica artistica e relazionale.

Le iscrizioni sono aperte e si effettuano esclusivamente tramite il modulo online e al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Questi eventi si inseriscono in un percorso di lavoro che Theatre Degart, impresa culturale fondata e diretta da Daniele Segalin e Graziana Parisi, in arte Dandy Danno e Diva G, porta avanti da tempo sul fronte della clownterapia, ogni anno nei mesi di febbraio e marzo. In questo contesto, nel mese di febbraio il gruppo formatosi durante il percorso dello scorso anno sta operando in interventi in ambito ospedaliero, accompagnato da Clara Lo Turco, clown di corsia e studentessa di medicina, referente dei progetti di clownterapia di Theatre Degart.

Il progetto “Clownpedia – Il Clown Patrimonio dell’Umanità”

Gli eventi con Michael Christensen si inseriscono inoltre nel progetto “Clownpedia – Il Clown Patrimonio dell’Umanità”, ideato e promosso da Theatre Degart e selezionato e sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo nell’ambito dei Progetti Speciali Circo e Spettacolo Viaggiante 2026, rafforzando il valore culturale e sociale del percorso avviato.

Clownpedia nasce con l’obiettivo di valorizzare l’arte del clown come patrimonio immateriale vivente, capace di attraversare epoche, linguaggi e culture, mantenendo una forte attualità nei contesti sociali, educativi e artistici contemporanei. Al centro del progetto vi è la volontà di restituire al clown il suo ruolo originario di figura poetica, critica e profondamente umana, ponendo le basi per un percorso di lungo periodo che guarda anche a una futura candidatura in ambito UNESCO.

Elemento cardine di Clownpedia è la piattaforma Clownpedia.com, concepita come archivio digitale e spazio di condivisione internazionale, in cui confluiranno materiali storici, contributi artistici, esperienze formative e pratiche performative. Uno strumento pensato non come semplice raccolta documentale, ma come luogo vivo di confronto, studio e trasmissione dei saperi legati all’arte clownesca.

Accanto alla dimensione di ricerca e documentazione, il progetto prevede un articolato percorso di attività formative, incontri, masterclass e momenti di spettacolo, rivolti sia a giovani artisti sia a professionisti del settore, con l’intento di creare una rete culturale attiva e interdisciplinare intorno al linguaggio del clown.

Con Clownpedia, Theatre Degart conferma il proprio impegno nella promozione di progetti culturali di respiro internazionale, mettendo la Sicilia al centro di un percorso di ricerca, sperimentazione e dialogo tra le arti.

7 e 8 marzo 2026 – Giardini Naxos (ME)

Le iniziative rientrano nel progetto “Clownpedia – Il Clown Patrimonio dell’Umanità”, selezionato e sostenuto dal Ministero della Cultura, un percorso dedicato alla valorizzazione del clown come patrimonio immateriale e linguaggio artistico contemporaneo.

