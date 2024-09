In relazione agli ultimi mondiali WKC di karate svoltosi a Sheffield in Inghilterra il 7 e 8 Settembre 2024, il palermitano Michele Putano, 17 anni, ASD Paideia allenato dal M. Antonio Sparacio ,già campione di Sicilia,2023 campione d’Italia2024, campione d’Europa 2024, vince l’oro mondiale a squadre e argento mondiale individuale(kumite+65 kg) Fermato soltanto da un’ azione scorretta da parte di un avversario, che gli ha procurato la frattura del naso e per questo ,con coscienza ,la decisione di non farlo proseguire, essendo minorenne e senza i propri familiari in un combattimento che vinceva 3-0. Inutili le proteste da parte di Michele che avrebbe voluto continuare nonostante il sangue e il dolore, un palermitano doc che non si arrende mai! Michele è un atleta di grande valore che con sacrificio e disciplina diventa ad ogni gara una garanzia, per costanza dei risultati, per sportività e amore per l’arte del karate. Viva Michele e viva Palermo!

(In allegato foto dei campionati)

