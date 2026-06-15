Un viaggio tra i profumi dell’alveare, i sapori autentici della tradizione siciliana e le eccellenze agroalimentari del territorio. È questo lo spirito di “Ambrosia 2026 – I mieli siciliani incontrano le eccellenze del territorio”, l’evento in programma domenica 21 giugno, dalle 18 alle 22.30, nella suggestiva cornice del Castello Normanno – Ex Carcere Borbonico di Vizzini, promosso da Aras – Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, insieme alla cooperativa sociale Beedini AgriCultura.



L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio apistico siciliano e di creare un incontro tra il mondo delle api e alcune delle produzioni più rappresentative dell’isola, offre al pubblico un’esperienza sensoriale capace di coniugare gusto, tradizione e conoscenza.





Al centro della manifestazione ci saranno il miele siciliano, i formaggi della tradizione, i vini dell’Etna e le eccellenze del territorio vizzinese in un percorso tra degustazioni, incontri, tradizioni gastronomiche, musica dal vivo e momenti divulgativi dedicati al mondo delle api e dei prodotti dell’alveare. Da segnalare la presentazione dei vini dell’azienda vitivinicola Cuore di Marchesa curata da Lusyana Guccione, sommelier Ais e socia de “Le Donne del Vino”, nonché la degustazione dei formaggi dell’azienda agro-zootecnica casearia Vanadia.





Non mancheranno gli spazi dedicati alla divulgazione e alla cultura. A cominciare dall’incontro arricchito da una degustazione di miele intitolato “Dal microcosmo al macrocosmo: prodotti dell’alveare, api, e ambiente” (inizio alle 18:00): un viaggio nei segreti dell’alveare, dalla ciclicità del tempo alla cooperazione come strategia di sopravvivenza. Si potrà poi visitare la mostra fotografica “I Tesori dell’Alveare”, un racconto per immagini dedicato al mondo delle api e al loro fondamentale ruolo per la biodiversità e l’agricoltura. Presente anche il Bee Info Point, area informativa pensata per approfondire curiosità, tecniche di allevamento e aspetti scientifici legati all’universo dell’apicoltura.





“‘Ambrosia 2026’ – spiega Antonino Coco, presidente di Aras – punta a promuovere una visione integrata tra agricoltura, sostenibilità, tutela degli impollinatori e valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane, creando un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e appassionati del territorio”.

L’atmosfera della serata sarà impreziosita dalle sonorità popolari della fisarmonica del maestro Nino Giaccotto, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso fatto di tradizioni, convivialità e identità territoriale.

L’accesso al museo dell’apicoltura e alla mostra fotografica e tutti laboratori sono gratuite. È prevista, invece, una quota di partecipazione per le degustazioni, la cena con prodotti delle tradizioni locali e l’open wine (si mangia e si beve a volontà) con tariffa ridotta di 15 euro per le prenotazioni effettuate entro il 18 giugno da effettuarsi su eventbrite cliccando qui. Dopo tale data la tariffa è di 20 euro.

Luogo: Castello Normanno, VIZZINI, CATANIA, SICILIA

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