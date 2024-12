La cantante, Rosalba Pippa, in arte Arisa è stata insignita dalla presidente del Movimento Italiano della Gentilezza, Natalia Re, Ambasciatrice di Gentilezza, “per essersi distinta per un cammino artistico dal valore altissimo, segnato da una sensibilità che la pone un passo avanti persino rispetto alla corporeità e che pian piano, nota dopo nota, parola dopo parola diventa universale. Non possiamo che denotare l’eccezionale magnificenza di tre tra i Suoi tanti capolavori “gentili”: ‘La Notte’, ‘Meraviglioso Amore Mio’ ed il suo ultimo brano ‘Canta Ancora’. Non è una canzone, scrivono bene i commentatori: è una preghiera, aggiungo, che ha la solennità di un brano in cui la vita e la morte perdono i confini. È l’esercizio di quella circolarità che ci rende, miracolosamente, imperituri, è concretamente umanità condivisa’.





Lo stesso riconoscimento è stato assegnato al Maestro Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo da oltre quarant’anni per “aver intrapreso un cammino artistico dal valore altissimo, avendo lui rappresentato la storia della musica italiana, legata in maniera indissolubile alla storia sociale del nostro Paese con la Sua forza umana ed artistica”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.