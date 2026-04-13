Nasce un nuovo campo di padel all’interno di una istituzione scolastica. Una operazione che fa parte di un progetto più ampio finanziato dalla Regione Siciliana con un contributo complessivo di 334 mila euro per il miglioramento degli edifici scolastici. I fondi, provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Sicilia 2021-2027, ossia un fondo dell’Unione Europea che serve a sostenere sviluppo dei territori, finanziando progetti utili come scuole, infrastrutture, ambiente e innovazione. In questo caso, le risorse sono destinate al miglioramento degli ambienti scolastici. Oltre alla realizzazione dell’impianto sportivo, sono previsti anche interventi di riqualificazione dell’auditorium, della mensa e della biblioteca, alcuni dei quali sono ancora in fase di sviluppo.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Turano, il nuovo impianto sportivo rappresenta un importante valore educativo e sociale, soprattutto in un’area dove le opportunità per praticare sport non sono sempre sufficienti. L’obiettivo è quello di rendere la scuola un luogo sempre più moderno, inclusivo e capace di rispondere alle esigenze degli studenti.

In tutta la Sicilia si contano 180 interventi per un totale di 53 milioni di euro. Le risorse sono utilizzate per realizzare e migliorare strutture come mense, palestre, biblioteche e auditorium, contribuendo a rendere gli spazi scolastici più funzionali e accoglienti.

Il campo, sarà, dunque inaugurato mercoledì 15 aprile, alle ore 10:30, nei locali dell’Istituto di istruzione superiore “Calogero Amato Vetrano”.,

Alla cerimonia sarà presente l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, insieme alla comunità scolastica composta da studenti, docenti e personale. L’evento rappresenta un momento importante per la scuola e il territorio, che potrà beneficiare di nuovi spazi dedicati all’attività fisica. Quindi, l’inaugurazione del 15 aprile non sarà solo un momento simbolico, ma anche la dimostrazione concreta dei risultati raggiunti grazie agli investimenti nel settore dell’istruzione.