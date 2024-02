“Dopo un percorso difficile durato anni ci auguriamo che, dopo aver risolto il problema con la stabilizzazione dei precari, la Regione, a sua volta, faccia un ulteriore passo in avanti per avviare l’integrazione oraria a beneficio di tutto il personale precario senza il quale in molti comuni non si potrebbero assicurare i servizi essenziali ai cittadini”.

Lo ha detto Paolo Amenta, presidente dell’ANCI Sicilia, riferendosi alla pubblicazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe con cui è stato dato il via libera alla norma salva- precari negli enti locali siciliani.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.