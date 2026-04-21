È Aurora Catalano la candidata sindaco di Milo alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, alla guida della lista civica ‘Milo Futura’. Laureata in Scienze Religiose e impiegata amministrativa presso la segreteria di un Istituto Superiore di Messina, Catalano è da sempre impegnata nel territorio milese in ambito sociale e vanta già un’esperienza politica significativa, avendo ricoperto il ruolo di capogruppo di minoranza in Consiglio comunale. “La mia candidatura – dichiara Aurora Catalano – nasce dalla volontà di offrire a Milo una prospettiva nuova, fondata su una politica del fare che innesti dinamiche virtuose e che dia una nuova prospettiva di crescita, di sviluppo ed efficienza al nostro Comune.





Una politica concreta, fatta di impegno quotidiano e attenzione reale ai bisogni della comunità”. La candidata spiega anche il significato del progetto civico che la sostiene, un nome che racchiude una visione chiara e una precisa volontà politica. “Abbiamo scelto il nome ‘Milo Futura’ perché rappresenta la nostra visione: guardare avanti, segnando una discontinuità rispetto agli ultimi undici anni e costruendo un percorso amministrativo capace di generare sviluppo, efficienza e nuove opportunità”.





Un progetto che prende forma attraverso una squadra variegata. “Il gruppo che mi sostiene – prosegue la candidata – è eterogeneo e coeso, formato da persone con esperienza amministrativa e da giovani che porteranno entusiasmo e daranno slancio all’azione politica. Insieme condividiamo un programma politico -amministrativo che nasce dall’ascolto del territorio e da una forte esigenza di rinnovamento”. Consapevolezza e responsabilità sono alla base dell’impegno politico.





“Siamo consci – sottolinea – della difficile situazione finanziaria del nostro Comune, in dissesto finanziario da due anni. Il nostro lavoro dovrà necessariamente partire da un serio piano di riequilibrio, che richiederà scelte attente e responsabili. Non sarà semplice dare risposte immediate, ma affrontiamo questa sfida con determinazione, competenza e spirito di servizio, certi che le scelte di oggi porteranno i frutti sperati domani”. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare un percorso concreto di rinascita per Milo. “Le difficoltà non ci spaventano – conclude Catalano – ma ci motivano a lavorare con impegno e abnegazione con la certezza che lavorando seriamente potremo dare l’avvio ad un processo di rinascita che porti ad una Milo più efficiente e proiettata al futuro”.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

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