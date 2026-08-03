All’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, novità della rassegna “Cinema e Spettacoli sotto il Vulcano”, diretta da Alfio Zappalà e organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Milo, l’ampio e diversificato spazio dedicato al grande schermo. Il nuovo progetto dedicato al cinema vede, a Milo, la programmazione cinematografica (ricca e per tutte le età) dei maggiori titoli della stagione invernale appena conclusa e della stagione estiva in corso.

Peculiarità della programmazione è la rassegna cinematografica dedicata a Franco Battiato, dal titolo, “Prospettiva Battiato”, con la proiezione dei film “Niente è come sembra” (10/8), “Temporary Road” (11/8), “Il lungo viaggio” (12/8).





«Nel segno della multidisciplinarietà, torniamo al Teatro Lucio Dalla di Milo, da quest’anno anche Arena cinematografica, con tante novità e un cartellone che dal teatro alla musica passando per la danza e il musical, includendo anche un’originale spettacolo di circo teatro per le famiglie, presenta un’offerta completa e diversificata, capace di attirare categorie di pubblico diverse – non solo tra gli abitanti del comprensorio ionico etneo ma anche tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che affollano l’hinterland nei mesi estivi – e di aumentare l’attrattività della location dove da diversi anni ormai proponiamo la nostra offerta estiva di spettacoli, inoltre da quest’anno arricchita dall’attesissima presenza di nuovi sedili», dichiara Alfio Zappalà, Direttore artistico della rassegna “Arena Teatro Lucio Dalla. Cinema e Spettacoli sotto il Vulcano”.





“Il carattere distintivo di questa rassegna è la multidisciplinarietà. Abbiamo ideato un cartellone che prevede tanti appuntamenti per ogni disciplina, dal teatro alla musica passando per la danza, così da presentare un’offerta quanto più completa e diversificata, capace di attirare categorie di pubblico differenti e di aumentare l’attrattività del Teatro Lucio Dalla di Milo, non solo tra gli abitanti del comprensorio ionico etneo ma anche tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che affollano l’hinterland nei mesi estivi”, dichiara Alfio Zappalà, Direttore artistico della “Rassegna di teatro, musica e danza” al Teatro Lucio Dalla di Milo.





L’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, luogo pulsante di cultura e bellezza, con una ricca proposta che include sia le eccellenze artistiche siciliane, sia interpreti della scena nazionale, accoglie un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale.

Per il cinema indichiamo sotto la programmazione dettagliata, alla quale potranno aggiungersi altre proiezioni delle quali daremo notizia su tutti i nostri canali.





In programma, in agosto: il 3 “Gioia mia” diretto da Margherita Spampinato (Nico, bambino moderno e ribelle, passa l’estate con una zia siciliana rigida e religiosa. Scontri e diffidenze lasciano spazio a un legame profondo); il 4 “Cime tempestose” diretto da Emerald Fennell (dal capolavoro di Emily Brontë, una grande storia d’amore con Margot Robbie e Jacob Elordi); il 5 “Michael” diretto da Antoine Fuqua (racconta la vita e la carriera del Re del Pop Michael Jackson, interpretato dal nipote Jaafar Jackson); il 7 “The drama” diretto da Kristoffer Borgli (protagonisti Zendaya e Robert Pattinson, la pellicola, una commedia drammatica, racconta la crisi di una coppia alla vigilia delle nozze a causa di un segreto);





l’8 “Il bene comune” pellicola diretta e interpretata da Rocco Papaleo (una guida escursionistica, un gruppo di detenute e una gita premio al Parco Nazionale del Pollino dalle conseguenze inimmaginabili e un profondo viaggio interiore); il 14 “Primavera” diretto da Damiano Michieletto (tratto dal romanzo “Stabat Mater” di Tiziano Scarpa. Ha come protagonisti Tecla Insolia nei panni della giovane violinista Cecilia e Michele Riondino nel ruolo di Antonio Vivaldi); il 15 “Buen Camino” diretto da Gennaro Nunziante (con Zalone, acconta la storia di un padre viziato che affronta il Cammino di Santiago per ritrovare la figlia adolescente fuggita); il 17 “Minions & Monsters” diretto da Pierre Coffin (il settimo capitolo del franchise di Cattivissimo me e il primo in cui Gru non è il personaggio centrale); il 19 “Il diavolo veste Prada 2” diretto da David Frankel (la pellicola segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata); il 20 “Odissea” di Christopher Nolan (basato sul poema di Omero, il film segue il lungo viaggio di Odisseo verso Itaca);





il 30 e il 31 “Spiderman” diretto da Destin Daniel Cretton (dopo aver fatto dimenticare al mondo la sua vera identità, con l’aiuto del Doctor Strange, Peter Parker ha ripreso la carriera di Spider-Man con il solo appoggio dell’intelligenza artificiale). In programma, nel mese di settembre: l’1 “Tre ciotole” Isabel Coixet (l’adattamento dell’ultima raccolta di racconti di Michela Murgia); il 2 “Che Dio perdona tutti” diretta e interpretata da Pif (racconta la storia di Arturo, un agente immobiliare scettico e goloso che cerca di fingersi cattolico fervente per conquistare una pasticcera); dal 4 al 6 ancora “Odissea”; il 7 “Il Maestro” diretto da Andrea Di Stefano (esplora la crescita e il disincanto, la necessità dell’errore come forma di apprendimento); l’8 “Toy Story 5” diretto da Andrew Stanton (i celebri personaggi raccontano il rapporto tra immaginazione, tecnologia e crescita); il 9 “Cinque secondi” diretto da Paolo Virzì (la storia di una vera e propria alleanza fragile e sorprendente); il 10 “La vita va così” diretto da Riccardo Milani (ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras); l’11 “La grazia” diretto da Paolo Sorrentino (un’ode divertente e malinconica sulla condizione umana); il 13 “Marty Supreme” diretto Josh Safdie (Timothée Chalamet nei panni del protagonista ispirato alla leggenda del ping pong Marty Reisman).

La ricca e variegata programmazione cinematografica è visionabile sui canali Facebook e Instagram dell’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo.

INFO BIGLIETTI





COSTI E BIGLIETTI INFOLINE 388 304 2934

Social Facebook e Instagram: Arena Teatro “Lucio Dalla” MILO





Prevendita fisica presso il BOTTEGHINO del Cine Teatro REX

(Via Teatro 14 – Giarre)

Lunedì e Venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30

Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30

e presso tutti i punti vendita Live Ticket della tua città.

Prevendita on line su www.liveticket.it e www.ticketone.it

Possibilità di acquisto biglietti con BONUS CULTURA on line e al botteghino





Luogo: Teatro Lucio Dalla di Milo , Via Crisafulli, 10, MILO, CATANIA, SICILIA

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