Quattro appuntamenti per ascoltare storie, condividere esperienze e riflettere sui temi che attraversano la cultura e la società contemporanea. È questo lo spirito di ‘Milo, parole d’autunno – Storie, voci, visioni di protagoniste’, la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milo, in programma il 7, 14, 21 e 28 novembre, alle ore 18, al Museo Virtuale.





Un percorso che mette al centro le donne, le loro esperienze e il loro contributo alla vita culturale e sociale, attraverso libri, testimonianze, confronto e approfondimento. La rassegna, organizzata in collaborazione con Calicanto – Associazione culturale di Zafferana Etnea, Associazione vEyes, ADGI – Associazione Donne Giuriste Italiane e la costituenda Consulta delle donne di Milo, si propone di offrire occasioni di incontro e dialogo su questioni di grande attualità, dalla partecipazione femminile alla costruzione delle politiche di cambiamento, fino al rapporto tra essere umano e nuove tecnologie. “Vogliamo offrire alla comunità occasioni di incontro e di crescita culturale, dando spazio a voci autorevoli e a temi che riguardano da vicino il nostro presente – dichiara la sindaca di Milo, Maria Aurora Catalano – Crediamo che la cultura sia uno strumento fondamentale per alimentare il confronto, stimolare nuove consapevolezze e rafforzare il senso di comunità. Milo vuole essere anche un luogo in cui le idee possano incontrarsi e diventare occasione di partecipazione”.





Il calendario si aprirà sabato 7 novembre con un incontro con la scrittrice Maria Attanasio, autrice del libro ‘La Rosa inversa’, finalista al Premio Strega 2026. L’autrice dialogherà con il giornalista Andrea Giuseppe Cerra. A introdurre l’appuntamento sarà Gabriella Zammataro, presidente dell’associazione Calicanto. “Abbiamo immaginato un programma articolato, capace di unire letteratura, impegno civile e riflessione sui cambiamenti della società – sottolinea l’assessora alla Cultura, Melinda Sorbello – Le protagoniste di questi incontri porteranno esperienze e competenze differenti, offrendo, al pubblico, punti di vista e spunti di riflessione. Sarà un percorso pensato per valorizzare il talento, la partecipazione e il ruolo delle donne, ma anche per interrogarsi sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il nostro modo di vivere”.





Sabato 14 novembre sarà la volta del convegno ‘Donne, associazioni e istituzioni: costruire politiche di cambiamento’, dedicato al ruolo delle donne nei processi di partecipazione e nella costruzione di politiche per la comunità. Interverranno Lucia Tuccitto, presidente nazionale dell’Associazione Donne Giuriste Italia, Alessandra Chillari, presidente provinciale ADGI Catania, Rossana Epaminonda, presidente del Consiglio comunale di Valverde, e Antonella Di Stefano, presidente della Consulta comunale per le pari opportunità di Valverde. A introdurre i lavori sarà Venera Tropea, presidente del Consiglio comunale di Milo. “La partecipazione delle donne alla vita istituzionale e sociale è fondamentale per costruire comunità più inclusive e capaci di rispondere alle esigenze di tutti. Il confronto tra associazioni, istituzioni e rappresentanti del territorio è un’occasione importante per condividere esperienze e promuovere percorsi concreti di cambiamento”, dichiara Venera Tropea.





Il 21 novembre il confronto si sposterà sulle trasformazioni tecnologiche con il convegno ‘Essere umani nell’era delle macchine intelligenti’. Interverranno Maria Antonietta Ferrarloro, professoressa della Scuola di Alta Formazione per insegnanti presso l’Università di Catania, Maria Monforte, psicologa, psicoterapeuta e analista transazionale, e Massimiliano Salfi, professore di Bioingegneria elettronica e informatica medica dell’Università di Catania. A moderare sarà la giornalista Adelaide Barbagallo. La rassegna si concluderà sabato 28 novembre con un nuovo incontro letterario dedicato alla scrittrice Barbara Bellomo, autrice del libro ‘L’incartatrice di arance’, che dialogherà con Beppa Finocchiaro e Gabriella Zammataro. A conclusione degli incontri, le cantine partecipanti offriranno al pubblico una degustazione di vini Etna Bianco Superiore e rossi dell’Etna.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.