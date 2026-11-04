Dramma a Casarano (Lecce)

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Casarano, in provincia di Lecce, in contrada Spagnolo.

La vittima è Rushani Bashkim, 61 anni, nato a Durazzo, in Albania, e residente a Casarano. Era il titolare della ditta individuale Bashkim, che opera nel settore edile.

Secondo le prime notizie, l’uomo stava lavorando in un’abitazione privata quando sarebbe rimasto schiacciato dalla caduta di un cancello scorrevole. I soccorsi sono stati inutili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.