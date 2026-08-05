Con “Se devi dire una bugia dilla grossa” la regia di Gianluca Barbagallo in scena con Saro Pannofino e un bel cast di professionisti, giovedì 6 agosto, alle ore 21, prosegue all’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, la brillante rassegna “Cinema e Spettacoli sotto il Vulcano”, diretta da Alfio Zappalà e organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Milo.





“Se devi dire una bugia dilla grossa” è una narrazione vivace, frizzante, dai ritmi a tratti forsennati che confezionano uno spettacolo dal divertimento assicurato. In scena Gianluca Barbagallo che ne cura anche la regia e che dichiara: “Nonostante la modernità della messa in scena questo testo di Ray Cooney ormai non è esattamente nuovissimo, ha superato i 40 anni. Le dinamiche sono quella commedia degli equivoci e delle bugie confezionate per reggere un meccanismo comico che possa coinvolgere lo spettatore. Nulla di nuovo quindi, però noi ne abbiamo voluto dare una lettura personale e dedicata ad una satira verso una specifica categoria, che non vi sto qui a svelare. Abbiamo giocato a mettere in scena questo “perfetto meccanismo della risata” usando la musica e le similitudini tra gli esseri umani e gli animali, e ci siamo resi conto che spesso le reazioni sono simili. Lo spettatore uscirà dalla sala sicuramente divertito ma anche con la consapevolezza che quanto visto è replicabile nella quotidianità, specie da certi personaggi. Noi lo abbiamo scelto perché amiamo il Teatro di Cooney, ha rappresentato una grande sfida vista la difficoltà della messa in scena”. In scena con lo storico compagno di viaggio di Barbagallo, Saro Pannofino, saranno coprotagonisti: Valeria Vitale, Federico Ridolfo, Giovanna Guzzardi, Claudio Gigliuto, Daniela Collura, Cleofe Allegra e Giorgio Candarella.





In programma, nel mese di agosto (ore 21, come per tutti gli spettacoli e i film in rassegna): 09/08 – “Caro amico…ti vengo a cercare” concerto tributo a Lucio Dalla e Franco Battiato della Pro Loco di Milo con Amara e Simone Cristicchi accompagnati dalla Ethos Orchestra diretta dal M° Daniele Zappalà. Presenta Ruggero Sardo; 13/08 – “Non è vero ma ci credo” celebre commedia in tre atti scritta da Peppino De Filippo con Gino Astorina e Eduardo Saitta; 16/08 – “Guerrin Meschino” di Alessandro e Fiorenzo Napoli. Spettacolo di Opera dei Pupi della Compagnia Arte Pupi F.lli Napoli di Catania; 18/08 – “Mary Poppins Musical” con la Compagnia Nazionale del Musical; 21/08 – “L’avaro” divertente commedia di Moliére con Enrico Guarneri; 22/08 “4 gatti” spassoso spettacolo di cabaret con Gino Astorina e la Compagnia “Il gatto blu”; 23/08 – “Metti che rinasco” monologo comico con Sergio Vespertino; 24/08 – “La Cura dell’Anima” – I Classici della Musica amati da Franco Battiato. Concerto con Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza; 25/08 – “Casa Campagna” di Fabio Massimo Jacobello con Salvo Manciagli alias “Cammela” e Saro Pannofino; 26/08 – “Viaggio tra le emozioni del cinema” concerto con ensemble diretto dal M° Giovanni Nicosia con proiezione su schermo delle sequenze più iconiche della storia del cinema; 27/08 – “La Bella e la Bestia Musical” con la Compagnia Nazionale del Musical; 28/08 – “Voglio Vederti Danzare”, il grande concerto omaggio a Franco Battiato Band e l’Ensemble Archi Etna Contemporanea diretta da Giovanni Cernicchiaro, David Cuppari (voce); 29/08 – “Terra in tasca – Omaggio alla Sicilia”, spettacolo di danza e musica cura della Compagnia Danzamu, ospite la cantante Giusy Schilirò in omaggio a Rosa Balistreri.





In programma, nel mese di settembre (ore 21, come per tutti gli spettacoli e i film in rassegna): 03/09 – “Cartoon Show” spettacolo di circo teatro per le famiglie della Compagnia Circense Famiglia Savio.

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PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

In programma, in agosto: il 7 “The drama” diretto da Kristoffer Borgli (protagonisti Zendaya e Robert Pattinson, la pellicola, una commedia drammatica, racconta la crisi di una coppia alla vigilia delle nozze a causa di un segreto); l’8 “Il bene comune” pellicola diretta e interpretata da Rocco Papaleo (una guida escursionistica, un gruppo di detenute e una gita premio al Parco Nazionale del Pollino dalle conseguenze inimmaginabili e un profondo viaggio interiore); il 14 “Primavera” diretto da Damiano Michieletto (tratto dal romanzo “Stabat Mater” di Tiziano Scarpa. Ha come protagonisti Tecla Insolia nei panni della giovane violinista Cecilia e Michele Riondino nel ruolo di Antonio Vivaldi); il 15 “Buen Camino” diretto da Gennaro Nunziante (con Zalone, acconta la storia di un padre viziato che affronta il Cammino di Santiago per ritrovare la figlia adolescente fuggita); il 17 “Minions & Monsters” diretto da Pierre Coffin (il settimo capitolo del franchise di Cattivissimo me e il primo in cui Gru non è il personaggio centrale); il 19 “Il diavolo veste Prada 2” diretto da David Frankel (la pellicola segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata); il 20 “Odissea” di Christopher Nolan (basato sul poema di Omero, il film segue il lungo viaggio di Odisseo verso Itaca); il 30 e il 31 “Spiderman” diretto da Destin Daniel Cretton (dopo aver fatto dimenticare al mondo la sua vera identità, con l’aiuto del Doctor Strange, Peter Parker ha ripreso la carriera di Spider-Man con il solo appoggio dell’intelligenza artificiale). In programma, nel mese di settembre: l’1 “Tre ciotole” Isabel Coixet (l’adattamento dell’ultima raccolta di racconti di Michela Murgia); il 2 “Che Dio perdona tutti” diretta e interpretata da Pif (racconta la storia di Arturo, un agente immobiliare scettico e goloso che cerca di fingersi cattolico fervente per conquistare una pasticcera); dal 4 al 6 ancora “Odissea”; il 7 “Il Maestro” diretto da Andrea Di Stefano (esplora la crescita e il disincanto, la necessità dell’errore come forma di apprendimento); l’8 “Toy Story 5” diretto da Andrew Stanton (i celebri personaggi raccontano il rapporto tra immaginazione, tecnologia e crescita); il 9 “Cinque secondi” diretto da Paolo Virzì (la storia di una vera e propria alleanza fragile e sorprendente); il 10 “La vita va così” diretto da Riccardo Milani (ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras); l’11 “La grazia” diretto da Paolo Sorrentino (un’ode divertente e malinconica sulla condizione umana); il 13 “Marty Supreme” diretto Josh Safdie (Timothée Chalamet nei panni del protagonista ispirato alla leggenda del ping pong Marty Reisman).

La ricca e variegata programmazione cinematografica è altresì visionabile sui canali Facebook e Instagram dell’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo.





INFO BIGLIETTI





COSTI E BIGLIETTI INFOLINE 388 304 2934

Social Facebook e Instagram: Arena Teatro “Lucio Dalla” MILO

Prevendita fisica presso il BOTTEGHINO del Cine Teatro REX

(Via Teatro 14 – Giarre)

Lunedì e Venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30

Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30

e presso tutti i punti vendita Live Ticket della tua città.

Possibilità di acquisto biglietti con BONUS CULTURA on line e al botteghino

Luogo: Teatro Lucio Dalla di Milo , Via Crisafulli, 10, MILO, CATANIA, SICILIA

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