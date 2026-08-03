È stato presentato questa mattina il Milo Summer Fest 2026, il cartellone degli eventi estivi promosso dal Comune di Milo, con il patrocinio della Regione Siciliana, che accompagnerà cittadini e visitatori con un programma capace di coniugare spettacolo, musica, teatro, cultura, tradizioni ed enogastronomia. Alla conferenza stampa hanno preso parte la sindaca Maria Aurora Catalano, l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Messina, l’assessora al Turismo e alla Cultura Melinda Sorbello e gli operatori culturali che, con il loro lavoro e la loro esperienza, hanno contribuito alla realizzazione del programma: l’associazione culturale ArchiDrama di Alfio Zappalà, l’associazione Darshan di Mario Gulisano, l’associazione culturale Alessandro Scarlatti di Gianfranco Pappalardo Fiumara, Giuseppe Marino e Andrea Cavallaro. Presenti anche gli artisti Enrico Guarnera, Gino Astorina e Fiorenzo e Davide Napoli della Compagnia Marionettistica Fratelli Napoli.





“La nostra estate – dichiara la sindaca Maria Aurora Catalano – è il risultato di un grande lavoro di squadra che coinvolge amministrazione comunale, associazioni e operatori culturali. Milo si conferma un punto di riferimento per chi cerca eventi di qualità in un contesto unico come quello del nostro paese. Abbiamo costruito un cartellone ricco e variegato, capace di valorizzare le nostre eccellenze e di offrire occasioni di incontro per tutte le generazioni, oltreché di crescita e di promozione del territorio”.

Tra gli eventi più attesi all’Arena Teatro ‘Lucio Dalla’ spiccano i due spettacoli di Enrico Guarneri, in programma il 2 agosto con ‘Quaranta ma non li dimostro’ e il 21 agosto con ‘L’avaro’, oltre ai due appuntamenti con Gino Astorina, il 13 agosto con ‘Non è vero ma ci credo’ e il 22 agosto con ‘Il gatto blu’. Grande attesa anche per il Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla del 9 agosto, con Amara e Simone Cristicchi, e per il concerto del 28 agosto, ‘Voglio vederti danzare’, omaggio al repertorio del maestro siciliano. Novità assoluta dell’edizione 2026 sarà inoltre il cinema all’aperto, che per la prima volta approda all’Arena Teatro ‘Lucio Dalla’ con un ricco programma di proiezioni. Ampio spazio anche alla musica con MusicaMilo, curata da Mario Gulisano, che proporrà numerosi concerti in Piazza Belvedere. Tra gli appuntamenti simbolo figurano il TarantaFest, in programma il 13, 14 e 15 agosto, e la serata conclusiva del 31 agosto, dedicata a Lucio Dalla, nel segno della grande musica italiana.





Tra gli appuntamenti di prestigio figura anche il concerto ‘La Cura dell’Anima – I Classici della Musica amati da Franco Battiato’, in programma il 24 agosto all’Arena Teatro ‘Lucio Dalla’. Protagonisti saranno Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza, che proporranno un raffinato concerto per pianoforte a quattro mani ispirato ai compositori più amati da Franco Battiato, da Bach a Mozart, da Beethoven a Schubert. Il pubblico potrà inoltre assistere alla prima assoluta de La Cura in un’inedita trascrizione per pianoforte a quattro mani, pensata come omaggio all’universo artistico e spirituale del Maestro.





Tra gli eventi culturali di ScalinArte, organizzati da Giuseppe Marino, trovano spazio lo spettacolo di danzastorie con Alosha del 4 agosto, l’omaggio musicale e narrativo dedicato a Fabrizio De André del 19 agosto e l’appuntamento del 25 agosto con i ‘Racconti su Franco Battiato’, con Juri Camisasca e Alfredo Longo, presentati da Barbara Gricoli, un appuntamento dedicato all’universo artistico e umano del Maestro di Milo. Altro atteso evento è Opera Festival, ideato e organizzato da Andrea Cavallaro, in programma dal 20 al 23 agosto, giunto quest’anno alla sesta edizione. Nato nel 2021 a Milo come progetto culturale dedicato alla sperimentazione musicale, il festival è oggi una realtà consolidata che unisce musica, arte e innovazione, valorizzando il territorio. “L’offerta culturale e turistica di Milo continua a crescere – sottolinea l’assessora al Turismo e alla Cultura Melinda Sorbello – grazie alla collaborazione con professionisti e realtà del territorio che, con passione e competenza, contribuiscono a rendere il nostro paese sempre più vivo e attrattivo. Il cartellone 2026 propone un’offerta di qualità, ricca e variegata, che valorizza i luoghi simbolo di Milo, da Piazza Belvedere all’Arena Teatro ‘Lucio Dalla’, dalla suggestiva Scalinata di Largo dei Mille fino all’intero centro storico, trasformando ogni spazio in un palcoscenico capace di raccontare l’identità, la cultura e l’accoglienza della nostra comunità”.





A chiudere simbolicamente l’estate sarà la 46ª edizione di ViniMilo, in programma dal 27 agosto al 13 settembre, manifestazione di punta e prestigiosa vetrina dedicata alle eccellenze vitivinicole dell’Etna, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori, operatori del settore e appassionati del vino. “Il Milo Summer Fest – afferma l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Messina – rappresenta una proposta artistica completa, che alterna teatro, musica, cinema, danza e cultura. Ringraziamo la Regione Siciliana per l’importante supporto che ci sta dando. Siamo particolarmente soddisfatti delle novità introdotte quest’anno, a partire dal cinema all’aperto, e della qualità degli artisti che saliranno sui nostri palchi. Un ricco cartellone che ci condurrà verso la 46ª edizione di ViniMilo, la manifestazione enogastronomica più longeva e prestigiosa dell’Isola”.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

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