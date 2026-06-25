In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026, sabato 27 giugno 2026, dalle ore 17.30 alle ore 21.00, al campetto sportivo di Viale F. Crispi a Mineo, si svolgerà un’iniziativa sportiva finalizzata a promuovere l’incontro, la partecipazione e il dialogo interculturale tra i giovani beneficiari del progetto SAI Vizzini MSNA, residenti a Mineo, e la comunità ospitante.

L’evento, promosso nell’ambito del progetto SAI Vizzini MSNA, in collaborazione con il Comune di Vizzini, il Comune di Mineo, Opera Prossima s.c.s., e San Francesco s.c.s., intende valorizzare la ricchezza delle diversità attraverso lo sport.

La giornata vedrà la partecipazione del Gruppo Giovani della Parrocchia Santa Maria Maggiore, dei giovani del territorio, dell’ASD Mineo Calcio e dell’Under 17 del Calcio Club Mineo.

Il programma prenderà avvio alle ore 17.30 con l’apertura istituzionale, i saluti di benvenuto e l’inaugurazione della giornata. A seguire, due giovani beneficiari del progetto MSNA proporranno una esibizione di “Sandà” curata direttamente da loro.

La parte centrale dell’iniziativa sarà dedicata ai tornei sportivi, con lo svolgimento di un triangolare di calcio e di un torneo di pallavolo, pensati per favorire il coinvolgimento diretto dei partecipanti e il confronto positivo attraverso il gioco di squadra.

La giornata si concluderà con una replica della disciplina “Sandà”, la cerimonia di premiazione e un momento conviviale con rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Durante la fase conclusiva, i giovani ospiti condivideranno le proprie testimonianze sul tema “Sport e integrazione”.

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