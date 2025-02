MINEO – È stato pubblicato recentemente, sul sito del Centro per il libro e la lettura (Cepell), l’elenco dei 900 Comuni italiani ai quali è stato assegnato la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026.

Anche quella di Mineo rientra tra le città che leggono e vede così premiato l’impegno dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessorato alla Cultura, a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul territorio. Proprio a Mineo, infatti, solo nell’ultimo anno si sono tenuti decine e decine di eventi che hanno coinvolto grandi e piccoli. “Attraverso la qualifica – si legge sul Cepell – si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva”.

Anche per il 2025, già nel mese di febbraio, sono in corso varie attività culturali con il coinvolgimento dei sottoscrittori del “Patto per la lettura” e i preparativi per la 2° Edizione di Mineo Maggio Culturale.





Luogo: MINEO, CATANIA, SICILIA

