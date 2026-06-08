Hanno convinto la giuria con il loro charme e la loro eleganza e nove, delle ventotto ragazze siciliane in gara, hanno superato la tappa regionale del concorso Miss Reginetta d’Italia, organizzata da Giuseppe Messina Management e presentata da Antonella Imboccari e Anna Cane.

Le candidate al titolo, dopo aver superato le altre tappe del concorso, hanno sfilato in abiti casual, in costume e in elegante, su una passerella allestita per l’occasione sul palco centrale della Fiera del Mediterraneo a Palermo. La giuria è stata presieduta dal patron del concorso Alessio Forgetta.

Le vincitrici della fascia regionale sono: Greta Militello, Giorgia La Corte, Sofia Scardina, Aurora Tummarello, Martina Turrisi, Angelica Fazio, Sofia Palmeri, Giada Foderà e Maria Francesca Rampolla.





Nella stessa serata sono state decretate le vincitrici della tappa regionale anche di Miss Reginetta d’Italia Over. Nella categoria Junior si è aggiudicato il primo posto Katia Sucato; nella categoria Lady ha trionfato Niil Souza e nella categoria Senior Maria Russo.

Ospiti della serata i danzatori della scuola Paradisiaca Dance e i cabarettisti Tony Carbone e Antonino Balistreri.

Miss e over parteciperanno alla finalissima regionale che si terrà in Calabria a Guardavalle, dal 31 agosto al 5 settembre 2026.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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