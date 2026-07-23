Ci sono emergenze in cui ogni secondo può fare la differenza. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Misterbianco, dove un violento incendio di sterpaglie ha minacciato di avvolgere un’abitazione.

Erano circa le 15.15 quando, con i Vigili del Fuoco già impegnati su numerosi altri incendi che stavano interessando il territorio. Il sindaco Marco Corsaro ha contattato il dott. Mario De Felice, responsabile del 2858, per chiedere un supporto immediato.

“Sei una persona speciale, so di poter contare su di te”, il messaggio con cui il primo cittadino ha richiesto l’intervento.

La risposta è stata immediata. Grazie al pick-up antincendio del 2858 dotato di sistemi e attrezzature antincendio di ultima generazione e già operativo presso il punto SuperConveniente del Gruppo Arena di Misterbianco, due operatori specializzati sono intervenuti rapidamente riuscendo a fermare l’avanzata del fuoco e a salvare l’abitazione, evitando che venisse distrutta dalle fiamme.

«Le immagini raccontano solo una parte di quanto accaduto – racconta Mario De Felice –. La situazione era molto più complessa, ma siamo riusciti a mettere in sicurezza la casa grazie alla rapidità dell’intervento e all’efficienza dei nostri mezzi.»

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Gruppo Arena, al cavaliere Giovanni Arena, che ha autorizzato l’impiego del mezzo destinato alla protezione della propria struttura, dimostrando grande sensibilità e responsabilità sociale verso il territorio.

«Desidero ringraziare anche il sindaco Marco Corsaro – conclude De Felice –. sempre in prima fila in una giornata difficile come quella di ieri, a tutela dei suoi cittadini. Noi abbiamo semplicemente fatto la nostra parte, mettendo a disposizione uomini, mezzi e competenze quando ce n’è stato bisogno.»

L’intervento di ieri dimostra quanto sia fondamentale poter contare su mezzi antincendio dotati delle tecnologie più sofisticate ed evolute. Investire in innovazione, formazione e rapidità operativa significa proteggere persone, abitazioni e territorio.

E, questa volta, ha significato salvare una casa dalle fiamme.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.