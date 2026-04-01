L’annuncio della deputata regionale: “Grazie ad una mia norma approvata dal Parlamento siciliano e che prevede lo stanziamento di 200 mila euro il progetto diventa realtà”.

“Quando l’obiettivo dell’azione politica è fare l’interesse dei cittadini, il risultato è sempre positivo, la navetta Misterbianco-Metro Monte Po infatti ne è l’esempio, perché è un servizio che guarda al bene della città e dei suoi abitanti. Il servizio di collegamento da piazza Carmine alla fermata Metro Monte Po è il risultato di un impegno preciso che ho scelto di portare avanti all’Assemblea regionale siciliana ed oggi i cittadini ne raccolgono i frutti”.





Così Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, in riferimento al nuovo servizio di collegamento Misterbianco-Metro Monte Po reso possibile grazie alla piena attuazione della norma a firma della stessa parlamentare ed inserita legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, interventi finanziari urgenti, articolo 43.

La navetta collega gratuitamente Misterbianco alla stazione della Metro di Monte Po, sostituendo la linea della Ferrovia Circumetnea chiusa da oltre un anno e restituendo così ai cittadini un collegamento affidabile, dopo mesi e mesi di disagi. “Meno auto, più trasporto pubblico: è un esempio da rifinanziare e da replicare – aggiunge Marano – perché con l’aumento del numero delle corse durante tutta la giornata riduciamo traffico ed emissioni e potenziamo l’accesso alla rete metropolitana per l’intero comune di Misterbianco ma il mio obiettivo è anche quello di estendere questa iniziativa a tutto hinterland della Città Metropolitana di Catania”.





“L’intesa con il sindaco Marco Corsaro – prosegue la parlamentare – traduce una mia norma in fatti concreti, replicando quel modello di sinergia e concretezza che, grazie sempre ad una mia norma approvata in Assemblea Regionale Siciliana, ha reso possibile la riapertura del sito archeologico della chiesa di Campanarazzu, parzialmente distrutta e completamente sommersa dalla lava in seguito all’eruzione del 1669. La Chiesa è stata ricostruita e restituita alla collettività: attualmente stiamo lavorando al decreto attuativo che destinerà a questo sito d’interesse storico-turistico unico al mondo e a tutti i comuni coinvolti nell’eruzione i fondi che, grazie al mio impegno, sono stati stanziati nell’ultima finanziaria”.





“Il mio impegno per il territorio non si ferma. Per me fare politica è trovare soluzioni concrete per i cittadini”, conclude la deputata.

“Un’azione di buon governo – ha commentato il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro – che guarda alla mobilità sostenibile e che vede il nostro territorio avvicinarsi sempre più alla Metropolitana e ad una visione di interconnessione infrastrutturale tra le città. Un ringraziamento va anche agli uffici tecnici del Comune di Misterbianco che hanno dato il loro contributo a questa sinergia istituzionale lavorando per ottenere il decreto di finanziamento”.

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