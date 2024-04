“Esprimo il mio apprezzamento, in attesa dell’approvazione del Pums della città metropolitana di Palermo, per le attività intraprese nel contesto cittadino dal comune di Palermo rispetto al piano della mobilità, al cui sviluppo l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo ha dato il suo contributo di idee” . Lo ha detto il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, Vincenzo Di Dio, che ha aggiunto :” Palermo per essere una città europea non può assolutamente prescindere dalla mobilità collettiva e deve puntare sulla mobilità dolce. Le piste ciclabili rappresentano, infatti, delle infrastrutture importanti che ha anche il merito e il vantaggio di invogliare il cittadino all’utilizzo della bicicletta, mezzo imprescindibile di trasporto in una città dal traffico intenso e con una temperatura mite quasi tutto l’anno come Palermo e il cui utilizzo, purtroppo, non è entrato ancora del tutto nella cultura dei palermitani “.

