Le proposte e le soluzioni per la mobilità del futuro nell’area metropolitana di Palermo per individuare le migliori opportunità di mobilità sostenibile integrata e plurimodale per l’intera comunità.

È questo il tema del seminario promosso e organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal titolo “Dal trasporto alla mobilità sostenibile, gli interventi, i progetti e le proposte”, in programma il 22 settembre prossimo, a Palermo, a partire dalle 15 nei locali dell’ex chiesa di Santa Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza, 21. L’incontro fa parte di un ciclo di seminari itineranti, promossi dall’Ordine degli Ingegneri, che ha già fatto tappa a Corleone, Castelbuono, Termini Imerese e a Partinico e si chiude a Palermo, in coincidenza con la settimana europea della mobilità sostenibile. Il ciclo di seminari “on the road” fa parte di un progetto lanciato dal gruppo di lavoro “Infrastrutture” dell’Ordine degli Ingegneri, coordinata dal professore Giuseppe Salvo, per coinvolgere i territori della provincia con l’obiettivo di elabotare proposte e iniziative per la redazione del PUMS, il Piano urbano di mobilità sostenibile, che rappresenta uno strumento della città metropolitana per quello che concerne le scelte in tema di mobilità sostenibile.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Palermo e della città metropolitana, Roberto La Galla, Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Maurizio Carta, assessore comunale alla mobilità sostenibile, Filippo Palazzo, commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari, Dorotea Martino, coordinatrice aree infrastrutturali della città metropolitana di Palermo, e ancora Marco Migliore,

professore ordinario di Trasporti dell’università degli studi di Palermo, Nicola Vernuccio, direttore generale della città metropolitana di Palermo. La responsabile scientifica del corso è Agostina Porcaro.

